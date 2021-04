Altes Grünsfelder Glockengeläut wieder für alle hörbar

Grünsfeld. Das Gotteshaus der katholischen Kirchengemeinde St. Peter und Paul war bis in den Zweiten Weltkrieg hinein bekannt für sein Glockengeläut. Es befand sich im 75 Metern hohen Kirchturm. Es sei kein Vergleich mit dem heute zu hörenden Glockenschlägen, die seit diesem Jahr nach der Renovierung des Turmes erklingen, sagen Fachleute.

AdUnit urban-intext1

1942 wurden alle Glocken beschlagnahmt, auch die 1862 gegossenen. Sie wurden in den Kirchturm eingebracht, weil ein verheerender Brand am 15. April 1859 infolge eines Blitzeinschlages den Turm vollends zerstört hatte. 20 Feuerwehren mussten damals hilflos zusehen, wie der Kirchturm ausbrannte und die Glocken schmolzen, lässt sich in der Grünsfelder Chronik nachlesen.

Doch auch bei der Beschlagnahmung 1942 ging etwas schief. Als man die große Glocke abnehmen wollte, versagte der Mechanismus der Seilwinde. Sie stürzte zu Boden und wurde beschädigt. Als „schönstes Geläut weit und breit“ bezeichnete Pfarrer Professor Ludwig Englert die Töne, die nun mit moderner Technik auch in dieser Zeit wieder hörbar sind.

Am 30. März 1942 wurde dieses Geläut auf Schallplatte aufgenommen. Nur wenige Exemplare sind erhalten. Nun hat Edgar Weinmann von Wolfgang Kraft ein solches erhalten. Ein Tontechniker digitalisierte die Aufnahme. Sie wurde der Stadt Grünsfeld zur Verfügung gestellt, die sie auf ihrer Homepage veröffentlichte. Hier kann man sich nun vom Klang der alten Glocken begeistern lassen. „Nach 79 Jahren kann man unsere alten Kirchenglocken wieder hören“, so Weinmann.

AdUnit urban-intext2

Die alten Glocken wurden übrigens nicht alle eingeschmolzen. Drei der beschlagnahmten Glocken fand man im Wertheimer Hafen. Anfang 1946 wurden sie wieder nach Grünsfeld überführt– und sie versehen ihren Dienst noch heute. Hinzu kamen noch die Festtagsglocke, die 1949 durch eine von der Pfarrei ins Leben gerufene Spendenaktion gekauft wurde, und zwei weitere Glocken.

Damals, ein Jahr nach der Währungsreform und immer noch schwer vom Zweiten Weltkrieg gezeichnet, kamen dank der Großherzigkeit der Bevölkerung immerhin 4589 Mark zusammen. So wurden 1952 in Heidelberg die drei neuen Glocken gegossen, und der „schmerzhafte Verlust“ war somit überwunden. Die beim Absturz 1942 beschädigte Glocke wurde nicht wieder verwendet, sie war zu zerstört und wurde eingeschmolzen. Doch an ihren Klang kann man sich heute noch erinnern, dank der Schallplattenaufnahme, die nun digitalisiert wurde. mae

AdUnit urban-intext3