Agnes Reusch übernimmt künftig die Kasse des Vereins

Grünsfeld. Erfolgreich – auch in der Krise: Das ist der VdK-Ortsverband. Vorsitzender Reiner Schenk kann trotz Corona auf steigende Mitgliederzahlen verweisen. Bei der Jahreshauptversammlung im Rienecksaal wurde er einstimmig wiedergewählt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

303 Mitglieder zählt der Ortsverband. Damit gehört er zu den mitgliederstärksten und dynamischsten im Kreis. Und das, obwohl es wegen Corona keine Möglichkeit gab, sich in der Öffentlichkeit zu präsentieren. „Alle Veranstaltungen sind ausgefallen“, bedauerte Reiner Schenk. Der Vorsitzende erinnerte in seinem Rechenschaftsbericht an Ausflüge in der Vor-Corona-Zeit. Diese Angebote zur Pflege des geselligen Beisammenseins wolle man bald wieder aufleben lassen. Corona brachte auch manche Neuerung. Kreisverbandstreffen fanden, so Schenk, erstmals als Videokonferenz statt.

Ein letztes Mal gab Kassierer Walter Kraft einen Überblick über die Finanzen. Bei den anstehenden Wahlen trat er nicht mehr an. Reiner Schenk dankte ihm für seine ausgezeichnete Arbeit und überreichte ein Präsent. Die finanzielle Situation des Ortsverbandes ist erfreulich. Trotz Corona wurde ein geringfügiger Überschuss erzielt. Die fehlenden Veranstaltungen verursachten auch keine Kosten. Die Versammlung entlastete den Vorstand einstimmig.

Jürgen Hofmann dankte dem VdK-Ortsverband für dessen Engagement zum Wohle der Bürger und der Stadt. Der Bürgermeisterstellvertreter freute sich über die Bereitschaft etlicher Mitglieder, auch Verantwortung im Vorstand zu übernehmen. „Ohne sie wäre Vereinsarbeit nicht möglich“, war er überzeugt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

„Der VdK ist mit mehr als zwei Millionen Mitgliedern die größte sozialpolitische Interessenvertretung in Deutschland“, betonte Reinhold Adelmann. Der Vorsitzende des VdK-Ortsverbandes Nassig und Schatzmeister des Kreisverbandes wies in seinem Grußwort auf die wachsende Bedeutung des Sozialverbandes hin. „Wir werden mittlerweile auch in Berlin wahr- und ernstgenommen“, versicherte er.

Positives wusste Adelmann auch vom Kreisverband zu berichten. Zwei Sozialrechtsreferenten widmeten sich auf der Geschäftsstelle in Tauberbischofsheim den Anliegen der Mitglieder. Im vergangenen Jahr haben die beiden Adelmanns Angaben zufolge 700 Mal Rechtsmittel eingelegt und rund 700 000 Euro vor Gericht für ihre Mandanten erstritten. „Das zeigt, dass der Mitgliedsbeitrag gut angelegt ist.“

Reinhold Adelmann lobte zudem den Ortsverband Grünsfeld. Um mehr als fünf Prozent sei er zuletzt gewachsen. Adelmann nannte das ein Verdienst der guten Arbeit des Vereinsvorstandes.

Die Führungsmannschaft habe sich auch bei der wiederholten Organisation und Durchführung der Gesundheitstage bewährt. Kein Wunder, dass Anfang Mai 2022 eine dritte Auflage in Grünsfeld geplant ist.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Im Anschluss wurden Mitglieder für langjährige Treue geehrt.

Das silberne Abzeichen samt Urkunde erhielten Agnes Brünner, Rosemarie Derr, Anton Englert, Hubert und Rosemarie Fuchs, Karl Fuchs, Michael Fuchs, Rene Fuchs, Reinhold Fuchs, Walter Gundling, Margot Gütter, Anton Schlotter, Karl-Heinz Schmidt, Ingrid Simic und Thomas Söllner. Sie alle sind seit zehn Jahren Mitglied im Verein. 25 Jahre gehört Thomas Brocher dem VdK-Ortsverband an. Dafür wurde er mit dem goldenen Treueabzeichen und einer Urkunde ausgezeichnet.

Die Wahlen gingen zügig und harmonisch über die Bühne. Agnes Reusch tritt die Nachfolge von Walter Kraft als Kassierer an. Den vakanten Posten der Frauenvertreterin übernimmt Kornelia Schenk. Ansonsten sahen die Mitglieder keine Notwendigkeit, die erfolgreiche Mannschaft zu verändern.

Der Vorstand setzt sich damit wie folgt zusammen: Reiner Schenk (Vorsitzender), Stefan Blassauer (Stellvertreter), Maike von Brunn (Schriftführerin), Thomas Brocher (Vertrauensperson Rentner, Obmann Behinderte), Kilian Barthel, Claudia und Jens Hünerberg sowie Reinhold Segeritz (alle Beisitzer). Als Kassenprüfer fungieren Christina Segeritz und Harald Wolf. feu