Über die ganze Stadt verteilte geschmückte Fenster stellen in Grünsfeld einen besonderen Adventskalender dar.

Grünsfeld. Lang ist nicht mehr hin, dann ist Weihnachten. Mit einem Adventskalender der besonderen Art verkürzt die Pfarrgemeinde St. Peter und Paul die Wartezeit. Geschmückte Fenster, die über die ganze Stadt verteilt sind, steigern die Vorfreude.

„Das ist eine Premiere“, freute sich Pfarrer Oliver Störr. Mit einem geistlichen Impuls vor dem adventlich geschmückten Fenster des Pfarrhauses startete der überdimensionale Kalender. Einige Besucher hatten sich eingefunden, um sich auf diese Weise auf das kommende Christfest einzustimmen.

Musikalisch unterstützt von einem Bläserquintett der Musikkapelle Grünsfeld wies Störr auf den Advent als eine Zeit des Wartens hin. Eine wichtige Rolle würden dabei seinen Angaben zufolge nach biblischer Vorstellung die Engel übernehmen. „Engel zeigen, wie Gott unter den Menschen gegenwärtig sein will.“ Nicht ohne Grund zeige deshalb auch das Fenster im Pfarrhaus einen Engel.

Bis Weihnachten kommt jeden Abend ein weiteres Fenster hinzu. Eine Liste der geschmückten Fenster findet sich auf der Internetseite der Seelsorgeeinheit Grünsfeld-Wittighausen.

An den Adventssamstagen gibt es außerdem am entsprechenden Fenster jeweils um 17 Uhr einen kurzen Adventsimpuls. Am nächsten Samstag ist das Fenster der Bücherei in der Abt-Wundert-Straße Treffpunkt. feu