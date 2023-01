Krensheim. Die Ministranten der Pfarrei St. Ägidius Krensheim beteiligten sich an der Aktion der Sternsinger. In einem Gottesdienst wurden die Sternsinger feierlich von Pfarrer Oliver Störr ausgesandt. Anschließend zogen sie in den Gewändern der Heiligen Drei Könige von Tür zu Tür und sammelten 930 Euro. Bild: Gemeindeteam Krensheim

