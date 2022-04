895 Euro für Ukrainehilfe

Grünsfeld. Bei strahlendem Sonnenschein durfte sich die Musikkapelle Grünsfeld unter der Leitung von Thomas Mohr erstmals in diesem Jahr mit einem kleinen Konzert wieder vor Publikum präsentieren.

Als kleine Einstimmung auf die hoffentlich noch folgenden zahlreichen Auftritte in diesem Sommer konnten die zahlreichen Zuhörerinnen und Zuhörer bei dem halbstündigen Auftritt einen bunten Querschnitt durch das Repertoire der Kapelle hören.

Die Musikkapelle Grünsfeld hatte sich dazu entschieden, im Rahmen des Standkonzertes um Spenden für Geflüchteten aus der Ukraine zu bitten. Als die Kapelle Ende März nach dem Sonntagsgottesdienst dem Aufruf des Präsidiums des Landesmusikverbandes Baden-Württemberg gefolgt ist, war bereits die große Hilfsbereitschaft der Bevölkerung spürbar gewesen.

So kam der stolze Betrag von 895 Euro zusammen, der in den nächsten Tagen dem Helferkreis und somit den geflüchteten Menschen aus der Ukraine überreicht werden wird. Der nächste Auftritt der Musikkapelle im malerischen Ambiente des Grünsfelder Schlosses wird die Serenade am 16. Juli sein.

Außerdem veranstaltet die Kapelle das Stadtbrunnenfest an Christi Himmelfahrt. Ab 11.00 Uhr erwartet die Gäste leckeres Essen und Getränke, außerdem wird musikalische Unterhaltung durch die Musikkapellen aus Gissigheim, Distelhausen und die Jugendkapelle geboten.