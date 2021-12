500 Euro für den Tafelladen

Grünsfeld. Die Kommune will sich am Defizit des Tafelladens in Lauda unter Leitung der Diakonie beteiligen. Jährlich will man zu den fehlenden 6700 Euro 500 Euro beisteuern für die Einrichtung, die auch von Grünsfelder Bürgern genutzt wird. Den Rest übernehmen der Kreis sowie die Städte Lauda-Königshofen und Boxberg. Bürgermeister Joachim Markert stellte die Bedeutung der Tafelläden heraus und sprach von einer wichtigen Unterstützung durch die kommunale Familie. Franz Ködel und Dieter Schenek sahen, wie die übrigen Gemeinderäte, diese Unterstützung als „Zeichen für die Anerkennung des ehrenamtlichen Engagements“. dib

