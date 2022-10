30-Jähriger flüchtete vom Unfallort

Paimar. Der Polizei wurde am Montagmorgen gegen 7.45 Uhr, ein Opel gemeldet, welcher an der Kreisstraße 2811 kurz nach Paimar in Richtung Gerchsheim in einer Hecke entgegen der Fahrtrichtung stand. In unmittelbarer Nähe waren zwei Leitpfosten beschädigt. Es befanden sich keine Personen an der Unfallstelle. Die Polizisten fuhren zur Anschrift des Halters, standen jedoch vor verschlossener Türe, obwohl sie über die Terrasse eine männliche Person in der Wohnung wahrnehmen konnten.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde die Wohnung betreten. Ein Alkohltest ergab, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Daraufhin musste der 30-Jährige die Streife ins Krankenhaus zur Blutentnahme begleiten. Der Schaden am Pkw des 30-Jährigen wurde noch nicht ermittelt.

Der Sachschaden an den Leitpfosten und der Hecke beläuft sich auf circa 200 Euro.