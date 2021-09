Zwei Verletzte

Großrinderfeld. Zwischen Großrinderfeld und Gerchsheim ist am Donnerstag ein Pkw von der Fahrbahn abgekommen. Gegen 8.15 Uhr war der Lenker auf der Landesstraße in Richtung Gerchsheim unterwegs. Nach einem Überholvorgang kam er mit dem Auto ins Schleudern und von der Straße ab. Infolge überschlug sich der Pkw und blieb im Graben auf dem Dach liegen. Der Mann und die Beifahrerin zogen sich leichte Verletzungen zu und kamen in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr zog das Fahrzeug auf einen Feldweg, wo es abgeschleppt wurde. Die Landesstraße war während der Unfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Es entstand beträchtlicher Sachschaden.

