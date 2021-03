Großrinderfeld. Auf der A81 bei Großrinderfeld ereigneten sich am Donnerstagabend innerhalb von wenigen Minuten gleich zwei teure Verkehrsunfälle.

AdUnit urban-intext1

Gegen 21.30 Uhr fuhr ein 59-Jähriger in seinem BMW auf der Autobahn in Richtung Stuttgart. Vermutlich weil seine Geschwindigkeit nicht an die regennasse Fahrbahn angepasst war, verlor der Mann die Kontrolle über seinen Wagen und prallte gegen die Leitplanke. Der BMW wurde daraufhin abgewiesen, drehte sich und kam schließlich total beschädigt entgegen der Fahrtrichtung auf der mittleren Spur zum Stehen.

Am Auto entstanden Schäden in Höhe von knapp 30 000 Euro. Der 59-Jährige blieb unverletzt.

Keine fünf Minuten später kam eine 22-Jährige mit ihrem VW angefahren. Als sie den Unfall vor ihr bemerkte, leitete sie, um eine Kollision zu verhindern, eine Vollbremsung ein. Der hinter ihr folgende Audi-Fahrer erkannte dies wohl zu spät und prallte mit seinem Wagen ins Heck des Golfs.

AdUnit urban-intext2

Am Audi entstanden durch den Zusammenstoß Sachschaden von knapp 15 000 Euro, am VW von rund 12 000 Euro.

Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Alle drei Autos mussten von Abschleppunternehmen geborgen werden.

AdUnit urban-intext3

Die Autobahn wurde kurzzeitig voll gesperrt. pol