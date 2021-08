Zu Fuß auf der A 81 unterwegs

Großrinderfeld. Die Autobahn ist für viele Verkehrsteilnehmer der schnellste Weg, um nach Hause zu gelangen. Für Fußgänger ist diese Strecke allerdings nicht gedacht. Zeugen informierten am frühen Sonntagmorgen die Verkehrspolizei in Tauberbischofsheim, dass bei Großrinderfeld ein Fußgänger an der Autobahn entlanglaufe. Eine Streife traf den offenbar alkoholisierten 29-Jährigen auf dem Standstreifen an und fand heraus, dass sich der Mann auf dem Heimweg von einer privaten Feier befand. Wie genau er auf die Autobahn gelangt war, konnte der Fußgänger nicht angeben. Die Polizisten packten den Mann ein und brachten ihn sicher an seine Übernachtungsmöglichkeit. Ein Taxi hätte den 29-Jährigen vermutlich weniger gekostet, denn auf ihn kommt nun nämlich eine Rechnung über die Transportkosten im Streifenwagen zu.

