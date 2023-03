Ziel: Mehr Fahrten mit „RufTaxi“

Großrinderfeld. Das „RufTaxi“ gewinnt immer mehr an Bedeutung, so die Aussage von Jürgen Goldschmitt von der Verkehrsgesellschaft Main-Tauber. Im Rahmen einer Ortschaftsratssitzung, zu der Ortsvorsteher Walter Lutz den Referenten begrüßte, wurde die Verbesserung der Mobilität in Großrinderfeld angesprochen. Anschließend ging Goldschmitt auf Fragen der Zuhörer ein. Die Mobilität mit dem ÖPNV in Großrinderfeld sei relativ gut, so der Referent. Den Verantwortlichen sei es wichtig und ein großes Anliegen auch während der Schulferien, an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen ein öffentliches Grundangebot der Mobilität im gesamten Main-Tauber-Kreis anzubieten. Dabei sei zu beachten, dass das „RufTaxi“ nach einem bestimmten Fahrplan und nur bei Bedarf fährt. Um es zu nutzen, muss es vorher bestellt werden. Die Buchungen sind rund um die Uhr möglich. Lediglich die Fahrten an Sonn- und Feiertagen müssen an einem Werktag (Montag bis Samstag) unter Telefon 0621/1077-077 bestellt werden. Online-Buchungen über die Fahrplanauskunft der VRN oder in der myVRN-App seien möglich und sinnvoll.

