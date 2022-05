Wurde beim Bebauungsplan ein Fehler gemacht?

Großrinderfeld. Es kommt selten vor, dass gleich drei Bauanträge in einem Neubaugebiet mit demselben Wunsch nach einer Befreiung von denselben Vorgaben eines Bebauungsplanes eingereicht werden. So geschah es aber bei der Sitzung des Großrinderfelder Gemeinderates im Dorfgemeinschaftshaus in Schönfeld. Hintergrund sind die Festsetzungen im Bebauungsplan, dass eine vorgeschriebene Traufhöhe von 3,50 Metern um 39 Zentimeter überschritten werden sollte und die Firsthöhe von festgelegten sieben Metern um ganze 40 Zentimeter. Die Verwaltung war der Meinung, dass sich die Bauwilligen an die Vorgaben des Bebauungsplanes halten müssen und empfahl dem Gemeinderat das gemeindliche Einvernehmen zu versagen. Der hatte allerdings seine eigene Meinung. Schon im Ortschaftsrat wurden die Bauanträge heftig diskutiert, berichtete Ortsvorsteher Heinz Schmitt. Dort war man der Meinung, dass man sehr wohl eine Befreiung aussprechen sollte.

Hintergrund ist der Wunsch von jungen Familien, die man gerne angesiedelt sehen möchte, meist auf den für heutige Verhältnisse normal großen Grundstücken von etwa 600 Quadratmetern ein zweigeschossiges Haus bauen möchten, damit genügend Raum für die Kinder vorhanden ist. Mehrere Fertighausanbieter können dann allerdings die im Bebauungsplan festgesetzten Maße nicht einhalten. So wäre das Obergeschoss nicht voll ausbaufähig, hieß es aus dem Gemeinderat.

Da habe man wohl bei der Aufstellung des Bebauungsplanes nicht aufgepasst. Ralf Götzinger fand, dass man sich da auf die Fachleute verlassen müsste. Sie sollten sich im Vorfeld mit den Fertighausanbietern normalerweise an einen Tisch setzen, damit es später für die Bauherren nicht teuer wird.

Und Manfred Wörner ergänzte, dass man, wenn man einen Fehler erkennt, die Größe haben sollte, ihn zuzugeben und zu korrigieren. Auch wenn eine Befreiung von Festsetzungen eines Bebauungsplanes eher die Ausnahme sein sollten, in diesem Fall mache es Sinn. Schon bei der Bebauung des Nachbarbaugebietes „Knauer I“ habe man schließlich mehreren Befreiungen zugestimmt. Rainer Gerhards gab zu bedenken, dass auch schon gekaufte Grundstücke zurückgegeben wurden, weil man erst spät erkannte, dass die festgelegten Höchstmaße keine zwei Vollgeschosse, vor allem im vorderen Bereich des Baugebietes zulassen.

Schließlich stimmte der Gemeinderat mehrheitlich für eine Befreiung in allen drei Fällen, schließlich will man Bauwilligen, die sehr viel Geld für ihre Zukunft einsetzen, nicht im Wege stehen.

Die Verwaltung bekam dazu den Auftrag, zu prüfen, ob man den Bebauungsplan „Knauer II“ grundsätzlich ändern muss, damit solche Befreiungen zukünftig nicht notwendig sind.

Sie sollen, so lernt man es schließlich auf der Verwaltungsschule, die Ausnahme bleiben und nicht die Regel.