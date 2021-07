Woran hakt es bei der geplanten Radverbindung?

Gerchsheim/Kist. Radfahren wird immer beliebter. Wurde das Fahrrad als Fortbewegungsmittel Mitte des 20. Jahrhunderts als uneingeschränktes Mittel der Wahl angesehen, verschob sich diese Akzeptanz in der Folgezeit mehr hin in den Freizeitbereich. Radtourismus boomt. Doch in Zeiten des Klimawandels und der Bewegungsarmut vieler Berufstätiger steigt die Nachfrage nach schnellen Verbindungen für Radfahrer, um von A nach B zu kommen, sprich von Zuhause zur Arbeit.

Einen Schritt weiter

Setzte man in Bayern bis vor kurzem noch rein auf den touristischen Ausbau des Radwegenetzes, sind die Nachbarn in Baden-Württemberg oder Nordrhein-Westfalen mit dem Ruhrschnellweg RS1 schon einen Schritt weiter. Und auch der Bund hat die Notwendigkeit von schnellen Radverbindungen erkannt und fördert sie mit einem Programm, welches mit 290 Millionen Euro gut ausgestattet ist.

Langsam, das muss man der Fairness halber sagen, findet auch in Bayern ein Umdenken statt. Schnelle Verbindungen sollen in Zukunft den Vorrang einer Förderung erhalten.

Doch bei der konkreten Umsetzung eines Radweges von Kist nach Tauberbischofsheim hakt es von bayerischer Seite. Kists Bürgermeister Volker Faulhaber kämpft seit Jahren für den Bau eines Radweges entlang der ehemaligen Bundesstraße B27, jetzt L578, bis zur bayerischen Landesgrenze. Er ist überzeugt, dass dieser Radweg von vielen Pendlern gerne genutzt werden würde. Und sein Großrinderfelder Amtskollege Johannes Leibold stimmt ihm dabei zu. Viele Einwohner des Ortsteils Gerchsheim würden in Würzburg oder den vorgelagerten Ortschaften auf bayerischer Seite arbeiten und gerne mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren. Doch auf der L578 zu fahren, sei „lebensgefährlich“.

Die viel befahrene Straße sei ungeeignet für die Nutzung durch Radfahrer.

Aus diesem Grund wird das Land Baden-Württemberg in den nächsten Jahren einen Radweg entlang der Straße bauen lassen. „Wir haben bereits Baurecht“, bestätigt Christoph Schauder, Landrat des Main-Tauber-Kreises. Er ist sich sicher, dass der Radverkehr in den nächsten Jahren noch zunehmen wird. Vor allem der Alltagsverkehr wird enorm an Bedeutung gewinnen, so glaubt Schauder. Deshalb sei es gut, dass die Landesregierung in Stuttgart den Ausbau von Schnellverbindungen fördert.

Auf bayerischer Seite gibt es allerdings andere Überlegungen seitens des Landratsamtes. Hier wird eine Strecke von Kist kommend quer durch den Wald favorisiert, entweder südlich oder nördlich der L578. Beide Streckenführungen hätten den Vorteil, so Landrat Thomas Eberth, dass sie unter der Autobahn hindurchlaufen würden.

Die Querung der Ausfahrt Gerchsheim von der A81 war in früheren Jahren schon unter Landrat Eberhard Nuß ein Ausschlusskriterium für einen Radweg entlang der L578 gewesen. Nun kommt noch ein weiterer Aspekt hinzu. Der Irtenberger Wald, durch den der Radweg verlaufen soll, ist ein FFH-Gebiet (Flora-Fauna-Habitat), also ein geschützter Bereich für Tiere und Natur. „Wir werden in einem Wald mit FFH-Gebiet keine fünf Meter Schneise für einen Wald schlagen“, verdeutlichte Landrat Eberth die verfahrene Situation.

„Ich komme mir vor wie am ,Eisernen Vorhang’“, erwiderte ihm bei einem Treffen Großrinderfelds Bürgermeister Leibold. Auch auf baden-württembergischer Seite müsse man auf dem Weg von Großrinderfeld nach Gerchsheim durch ein FFH-Gebiet planen. Doch die dabei zu fällenden Bäume werden ersetzt werden, ergänzt Landrat Schauder. „Wenn wir Radwege bauen, dann auf bestehenden Wegen“, vertrat sein bayerischer Amtskollege eine andere Auffassung. Um den Kistern die vom Landratsamt favorisierte Lösung schmackhaft zu machen, bot Eberth sogar an den Weg durch den Wald zu asphaltieren. Doch das kommt für alle anderen Beteiligten nicht in Frage.

Kists Bürgermeister Faulhaber führt auch Sicherheitsaspekte für den verlauf entlang der L578 an. Frauen und Kinder fühlen sich einfach sicherer, wenn sie parallel zur Straße fahren können und nicht quer durch den eigentlich der Naherholung dienenden Wald. Er hat schon eine Route ausarbeiten lassen, die in Verlängerung des bestehenden Radweges durch Kist anschließt. Bis zum Blutseeparkplatz würde diese Trasse auf Kister Gemarkung verlaufen, danach durch den Staatswald.

Trassenführung abgelehnt

Bayerns Verkehrsministerin Kerstin Schreyer hatte in einem Schreiben vom Januar dieses Jahres an das Landratsamt Würzburg ebenfalls eine Trassenführung entlang der L578 angelehnt. Die Gründe sind dieselben, die auch schon Landrat Eberth erwähnt hatte.

Nun haben sich die beiden Abgeordneten im Deutschen Bundestag, Paul Lehrieder (Bayern) und Nina Warken (Baden-Württemberg) eingeschaltet. Vielleicht gelingt es ja ihnen, den gordischen Knoten zu durchschneiden und eine sinnvolle Lösung für die Bevölkerung zu erreichen. Bei einem Treffen der beiden Landräte wurde jedenfalls schon mal vereinbart, dass sich die beiden Bauämter zusammensetzen und nach einer gemeinsamen Lösung suchen sollen.

Vielleicht gibt es dann schon bei der geplanten Demonstration am 13. August von Bürgern beider Bundesländer für einen Radweg entlang der L578 neue Erkenntnisse. Waldbüttelbrunns zweiter Bürgermeister Sebastian Hansen, dessen Gemeinde ebenfalls von Ein- und Auspendlern profitiert und selbst begeisterter Radfahrer, gab jedenfalls die Richtung vor: „Wo ein Wille ist, gibt es auch einen Weg.“