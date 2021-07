Wohnhäuser statt Sportgelände

Am Ortsrand von Großrinderfeld entsteht derzeit ein neues Baugebiet. Sechs Wohnhäuser können dort ab nächstem Jahr errichtet werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Großrinderfeld. Der alte Sportplatz am Ortseingang von Großrinderfeld existiert schon seit Jahren nicht mehr. Dort entstand 2016 mit dem „Haus am Röderstein“ eine Pflegeeinrichtung, die im Mai 2017 offiziell ihren Betrieb aufgenommen hat.

Die restliche Grünfläche des ehemaligen Sportgeländes mit rund 4100 Quadratmeter lag zwar weiterhin brach, war aber schon damals für ein kleines Baugebiet vorgesehen.

Nun wird der Wunsch aus dem Jahr 2015 Wirklichkeit. „Der Aufstellungsbeschluss für dieses Projekt stammt sogar schon von 2013“, erzählt Bürgermeister Johannes Leibold. Er freut sich, dass der Startschuss für das Baugelände nun endlich gefallen ist. „Damit kann der Lückenschluss zwischen Hauptstraße und Rödersteingraben realisiert werden“, erklärt er.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Vorgesehen sind auf der Fläche sechs Baugrundstücke, die der Rathauschef auch als Abrundung der bestehenden Bebauung sieht. Da das Gelände bereits komplett in der Hand der Kommune war, musste kein Ankauf erfolgen. Und ein weiterer Pluspunkt in seinen Augen: „Durch den vorherigen Sportplatz ist das Areal ebenerdig und damit für die künftigen Bauherren eine leichtere Umsetzung ihrer Vorhaben möglich.“ Auch die Erschließung könne so einfacher vonstattengehen.

Derzeit bestimmen die Bagger das Bild. Die Grünfläche ist aufgerissen, Haufen mit Schotter und Erde liegen bereit. Entwässerungskanäle und Wasserleitungen werden verlegt, die Infrastruktur für das künftige Neubaugebiet geschaffen. Der Gemeinderat hat bereits die Beleuchtungsarbeiten für das Areal vergeben.

Erschließung im November fertig

Im November sollen die Erschließungsmaßnahmen nach Aussagen des Bürgermeisters beendet sein. Damit könnten die Häuslebauer loslegen und die ersten Gebäude im Sommer 2022 bereits errichtet sein. Geplant wird mit einer Bauplatzgröße von 600 bis 750 Quadratmetern.

Aktuell sind diese Häuser mit Südausrichtung dann im Randbereich von Großrinderfeld zwischen der Ortsdurchfahrt L 578 und der Schießmauerstraße. „Aber wir planen bereits eine Erweiterung nach Süden hin“, macht Johannes Leibold deutlich. Deswegen wird auch die Zufahrtsstraße in das künftige Neubaugebiet schon auf „eine normale Fahrbahn“ vorbereitet. Der bisher bestehende geteerte Weg muss daher deutlich verbreitert werden.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Auf Vorrat werde derzeit nicht erschlossen. Leibold spricht von aktuell 40 Interessenten für einen Bauplatz in Großrinderfeld. Auch für die jüngste Erschließungsmaßnahme von Baugelände im Bereich „Knauer II“ in Gerchsheim gab es deutlich mehr Anwärter als Grundstücke. Dort standen 27 Bauplätze zur Verfügung. Die Kommune hat derzeit also keine Probleme, ihre erschlossenen Plätze an die Bauherren zu bringen.