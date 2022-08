Großrinderfeld. Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren: Am 2.Oktober ist in Großrinderfeld wieder ein Bauernmarkt geplant. Dann werden sich Vereine und die heimische Wirtschaft präsentieren. Der Arbeitskreis Bauernmarkt unter Leitung von Bürgermeister Johannes Leibold hat sich jüngst getroffen, um das Programm zu besprechen, das junge und ältere Besucher in den Ort ansprechen will. Vor Corona strömten Tausende Besucher und verwandelten die Hauptstraße in eine Flaniermeile.

