Wie man mit dem Feuerwehrauto überall hinkommt

Schönfeld. Nichts ist ärgerlicher als ein Feuerwehreinsatz, der daran scheitert, dass das Fahrzeug nicht an den Brand- oder Unfallort herankommt. Nicht umsonst wird immer wieder auf die Bildung einer Rettungsgasse auf Autobahnen hingewiesen und die Nichteinhaltung mittlerweile sogar bestraft. Oft genug kommt es vor, dass der oder die Fahrer von Feuerwehrfahrzeugen in engen Situationen an ihre Grenzen stoßen.

Deshalb ist ständiges Üben notwendig, damit es im Alarmfall schnell und sicher klappt. Kürzlich stand daher ein Geschicklichkeitsfahren vor dem Dorfgemeinschaftshaus in Schönfeld auf dem Programm für alle Feuerwehren im Kreis. Zusätzlich hatte die Feuerwehr Hardheim aus dem Neckar-Odenwald-Kreis gebeten, mit an der Prüfung teilnehmen zu dürfen, da ihr Prüfungsort Nekarelz weiter weg liegt, als Schönfeld.

Die Prüfungsmannschaft um Kreisbrandmeister Andreas Geyer, Ingo Dollmann und Kilian Popp hatten keine Einwände und so übten die Hardheimer Feuerwehrleute gemeinsam mit ihren Kollegen aus dem Main-Tauber-Kreis. Immerhin sieben Wehren hatten ihre Mitglieder geschickt, darunter nur eine einzige Frau. Sie gehört der Feuerwehr Igersheim an und ist eine Besonderheit unter den Maschinisten aus Tauberbischofsheim, Niederstetten, Assamstadt, Bad Mergentheim, Unterwittighausen und Hardheim. Insgesamt 34 Personen wollten die Prüfung ablegen und das begehrte Abzeichen sowie eine Urkunde über die erfolgreiche Prüfung erhalten. Um es vorwegzunehmen, alle bestanden die Prüfung unter den strengen Augen der Schiedsrichter, die jeden Fehler in das Protokoll eintrugen. Kreisbrandmeister Andreas Geyer konnte an alle neben Dankesworten auch die angesprochenen Abzeichen übergeben.

Der aufgebaute Parcours entsprach dabei genau den Vorgaben des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration Baden-Württemberg, dessen Anweisungen auf insgesamt 27 Seiten zusammengefasst waren. Es gab insgesamt 13 Aufgaben, darunter eine Rüttelstrecke, eine Engstelle, einen Slalomparcours, eine Spurgasse oder eine Gefahrenbremsung. Alles musste innerhalb einer vorgegebenen Zeit erledigt werden und damit stieg der Anforderungsdruck an die jeweiligen Fahrer und ihre Einweiser auf dem Beifahrersitz, die vor allem beim Rückwärtsfahren mit Blickkontakt zum Fahrer vor dem Fahrzeug liefen.

„Wir fordern Einsatzsituationen“, hatte dazu Kreisbrandmeister Andreas Geyer angemerkt. Und alle Anforderungen wurden erfüllt, so dass sich die Fahrer in Zukunft noch sicherer im Straßenverkehr bewegen werden. Trotzdem müsse ständig weiter geübt werden, mahnte der Kreisbrandmeister, nicht in der Übungsarbeit nachzulassen. Denn nur wer ständig übe, könne im Einsatz die richtigen Entscheidungen treffen und seine Kameraden und Kameradinnen sicher zum Einsatzort bringen. Dazu gehöre auch die Beherrschung des Fahrzeugs, machte der höchste Feuerwehrmann im Kreis deutlich. Er dankte allen Schiedsrichtern, aber auch dem Ausrichter, der Feuerwehr Großrinderfeld Abteilung Schönfeld, und Bürgermeister Johannes Leibold für die Zurverfügungstellung der Übungsfläche. Man würde im nächsten Jahr gerne wiederkommen, denn die Anlage rund um das Dorfgemeinschaftshaus bietet sich für solche Übungen geradezu an.