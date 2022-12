Wie der Weihnachtsbaum in die apulischen Kirchen kam

Gerchsheim. Seit mittlerweile 24 Jahren kennen sich der Pfarrer der Seelsorgeeinheit Großrinderfeld-Werbach, Dr. Damian Samulski, und Pater Francesco Marulli (Don Francesco) aus dem süditalienischen Apulien. Ihre Freundschaft begann in Rom, als Samulski Student war und Marulli auf das dortige theologische Gymnasium ging.

Seitdem haben sich ihre Wege immer wieder gekreuzt und man besucht sich regelmäßig. In den letzten Jahren haben sich die Treffen auch auf das Internet ausgeweitet. Man schreibt sich über verschiedene Messengerdienste oder unterhält sich in einem Videoanruf, natürlich auf italienisch.

Die beiden Geistlichen haben viel gemeinsam. Derzeit ist Don Francesco während seiner Vakanzzeit – er darf Anfang Januar auf eine neue Pfarrstelle wechseln – bei seinem Freund in Gerchsheim im Pfarrhaus zu Gast. Samulski war auch schon öfter in Apulien bei seinem Freund und dessen Familie, wo er sofort integriert wurde.

Jetzt in der Vorweihnachtszeit ist es besonders stimmungsvoll hierzulande und von daher sind es viele neue Eindrücke, die der italienische Kollege gewinnen kann. Ein Grund, einmal nachzufragen, welche Bräuche es in Italien um Weihnachten gibt und was dem Italiener hier in Deutschland aufgefallen ist.

Don Francesco ist in der Diözese Gallipoli-Nardo aktiv mit etwa 220 000 Gläubigen, die der dortige Bischof betreut. Alle zehn Jahre sollte ein Pfarrer die Pfarrstelle wechseln – in seiner Heimat eher ein kleines Problem, hier mit dem Priestermangel eher ein großes.

Herr Pfarrer, Sie sind nun wiederholt in Deutschland und haben auch schon mehrere Gottesdienste erlebt. Was fällt Ihnen besonders als Unterschied zwischen Apulien, Ihrer Heimat, und Deutschland auf?

Pfarrer Francesco MurellI: Der größte Unterschied für mich ist die Ordnung, die hier in Deutschland herrscht. Zu Gottesdienstbeginn sind alle Gläubigen bereits anwesend, und es ist still in der Kirche. In meiner Heimat kommen viele Menschen zu spät und auch in der Kirche wird sich noch unterhalten. Das südländische Temperament ist dafür sicher ausschlaggebend. In Apulien kann es sogar passieren, dass die Menschen während des Gottesdienstes dazwischenrufen.

Kann man sagen, die Italiener sind frommer als die Deutschen?

Pfarrer Murelli: Nein, aber es gibt unterschiedliche Traditionen. Für Jesus sind alle Völker gleich. Und ich finde, man kann immer voneinander lernen.

Apropos lernen, gibt es Erfahrungen, die Sie in Deutschland gemacht haben, die Sie gerne nach Italien mitnehmen würden für Ihre Gläubigen?

Pfarrer Murelli: Als ich 2015 in der Adventszeit in Deutschland war, habe ich die Christbäume in den Kirchen kennengelernt. In Apulien standen solche Bäume nur bei den Familien zuhause. Ich habe die deutsche Tradition mitgenommen und erstmals einen Baum in unserer Kirche aufgestellt. Seitdem breitet sich dieser Brauch auch in Apulien aus. Der Baum neben der Krippe ist ein Symbol für Jesus.

Was können die deutschen Gläubigen von ihren Glaubensbrüdern in Italien lernen?

Pfarrer Murelli: Das Leben aus dem Glauben heraus und die innere Freude könnte ich da nennen. In Italien gibt es beispielsweise viel mehr Prozessionen, der Glauben spielt sich mehr draußen ab. Unser Patrozinium zieht sich über mehrere Tage hinweg und alle sind eingeladen, daran teilzunehmen. Der Glaube führt die Menschen zueinander.

Welcher Brauch zu Weihnachten aus Deutschland hat Sie besonders beeindruckt?

Pfarrer Murelli: Ganz klar die Weihnachtsmärkte. Die gab es in Italien früher nur im Norden, mittlerweile kommen sie auch zu uns in den Süden. Doch in Deutschland sind sie noch stimmungsvoller.

Wie sehen Sie die zunehmende Kommerzialisierung der Adventszeit?

Pfarrer Murelli: Die Kommerzialisierung nimmt zu, das habe ich schon lange beobachtet. Der Sinn von Weihnachten geht immer mehr verloren. Der eigentliche Sinn, die Geburt Christi steht zurück. Die Kirche muss den Mut haben, zu vermitteln, dass es um die Geburt Jesus Christus geht.

In Süditalien sind die Menschen normalerweise viel temperamentvoller, was spüren Sie bei den deutschen Christen?

Pfarrer Murelli: Besonders die Ernsthaftigkeit und Konzentriertheit möchte ich hier nennen. Die würde den italienischen Christen auch gut stehen. Aber gerne dürfen die deutschen Christen auch etwas von dem süditalienischen Temperament übernehmen. So wäre es ideal.

Wie läuft der Gottesdienst in Italien an den Weihnachtsfeiertagen ab?

Pfarrer Murelli: Der Ablauf an den Weihnachtsfeiertagen ist ähnlich wie in Deutschland. Bei uns gibt es in der Adventszeit zusätzlich noch die „Novena“. Hier werden an neun Tagen Gebete und spezielle Lieder wiederholt, um auf das große Fest vorzubereiten.

In Deutschland herrscht großer Priestermangel. Lässt sich dies auch in Italien beobachten oder sind dort noch genügend Pfarrer vorhanden?

Pfarrer Murelli: Im Norden von Italien ist es ähnlich wie in Deutschland, im Süden sind noch genügend Pfarrer vorhanden. Dies liegt meiner Meinung nach an der Einstellung der Familien. Die Großeltern haben großen Einfluss auf die Erziehung der Enkel, und das ist im Süden noch weiter verbreitet als im Norden, wo viele Großfamilien mittlerweile entzweit sind. Einsamkeit erschwert Berufungen zum Priesteramt.

Wie beurteilen Sie die immer größer werdenden Betreuungsgebiete für Pfarrer, wie beispielsweise die Seelsorgeeinheit Großrinderfeld-Werbach? Steht so etwas in Italien auch bevor?

Pfarrer Murelli: Wie bereits gesagt, im Norden ist es schon ähnlich wie in Deutschland. Aber den Menschen fällt es schwer, sich zusammenzuschließen. Jede Pfarrei hat ihre eigene Geschichte, und die aufzugeben, das fällt vielen Italienern nicht sehr leicht.

Aber die Zusammenschlüsse sind ein interessantes Experiment. Zum Glück kann mein Freund Don Damiano mir aus seinen Erfahrungen berichten.

Gutes Stichwort, zu Ihrem Freund Pfarrer Samulski pflegen Sie ein langes, freundschaftliches Verhältnis. Was ist das Besondere an dieser Freundschaft über alle Landesgrenzen hinweg?

Pfarrer Murelli: Wir kennen uns schon seit 24 Jahren und hatten immer Kontakt.

Als mich Damian in meiner Pfarrei in Apulien besuchte, wurde die Freundschaft noch tiefer. Mir gefällt es gut, dass wir aus unterschiedlichen Kulturen kommen und trotzdem unseren christlichen Glauben gemeinsam bezeugen können. Unsere Freundschaft ist sowohl seelsorgerisch als auch geistig.