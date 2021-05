Fränkische Nachrichten Plus-Artikel „SuedLink“ - In Großrinderfeld und Boxberg nehmen in Kürze Versuchsfelder ihren Betrieb auf / Mit Hilfe von Messsonden werden die Auswirkungen auf das Wachstum von Pflanzen untersucht Welche Folgen hat Wärmeeintrag in den Boden?

In diesem Graben, so wird später auch die Baustelle des „SuedLink“ aussehen, der wieder zugeschüttet wird, beginnen in Kürze die Tests mit den beheizten Kabeln. © Klaus T. Mende