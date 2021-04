Weiterer Defibrilator für Gerchsheim

Gerchsheim. Defibrillatoren können Leben retten. Vor allem bei Patienten mit plötzlichem Herz-Kreislaufstillstand zählt jede Sekunde, denn nach etwa drei Minuten wird das Gehirn bereits irreversibel geschädigt. Das wissen auch die Helfer vor Ort (HvO) in Gerchsheim.

Seit der Gründung der Gruppe 2019 existiert schon ein Gerät, das aktuell beim Feuerwehrhaus in Gerchsheim hängt. Bei einem Einsatz muss es jedes Mal von dort geholt werden, berichten Sabine Stephan und Madlen Wolf. Das kann manchmal wertvolle Sekunden Verlust bedeuten. Umso erfreuter waren sie und ihre Mitstreiter, als sie erfuhren, dass ein zweites Gerät am Tor der Firma Bittermann und Weiss im Gewerbegebiet Geißgraben installiert wird. Obwohl die Firma das Gerät angeschafft hat, ist es öffentlich zugänglich und im Notfall sofort einsatzfähig. Die Handhabung ist ganz einfach, wie Betriebsleiter Heiko Wülk demonstrierte.

Bei der offiziellen Übergabe war der Großrinderfelder Bürgermeister Johannes Leibold voll des Lobes ob des Einsatzes für die Allgemeinheit. Er sprach die Hoffnung aus, das eventuell noch weitere Gewerbetreibende dem Beispiel folgen und weitere Defibrillatoren in der Gesamtgemeinde aufgestellt werden können.

Siegfried Weiss verwies darauf, dass er eine Verantwortung für seine Mitarbeiter habe und sie best möglichst schützen möchte. Und natürlich will er auch etwas für die Allgemeinheit tun, denn das soziale Engagement der Firma in den letzten Jahren könne sich sehen lassen. „Ich hoffe, wir brauchen das Gerät nie, aber wenn, ist es immer einsatzbereit“, so der Firmenchef. Neben der Aufstellung übernimmt die Firma auch die regelmäßige Wartung des Defibrillators. mae

