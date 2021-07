Weitere Urnenstelen sind nötig

Großrinderfeld. Der Trend zu Urnenbestattungen hält auch in Großrinderfeld an. Allerdings ganz unterschiedlich, so Bürgermeister Johannes Leibold in der Gemeinderatssitzung im Dorfgemeinschaftshaus Schönfeld. Während in den kleineren Ortsteilen wie Ilmspan und Schönfeld nach wie vor klassische Erdbestattungen an der Tagesordnung sind, steigt die Nachfrage in den beiden anderen Ortsteilen an.

In Gerchsheim ist sie sogar so groß, dass die Plätze in den Urnenstelen, die 2013 und 2016 angeschafft wurden, fast alle verkauft sind. Deshalb müsse man jetzt nachbestellen, führte der Bürgermeister aus. Insgesamt 20 000 Euro waren im Haushalt für die Neuanschaffung vorgesehen. Letztlich kosten werden die 19 neuen Stelen allerdings fast 23 000 Euro. Diese unvorhergesehene Mehrausgabe wollte sich der Bürgermeister vom Gemeinderat bestätigen lassen.

System mit Würfeln

Man bleibe beim selben System wie bisher, führte Leibold aus. Die Urnenwürfel hätten sich bewährt, auch wenn Manfred Wörner berichtete, dass Steinmetze Probleme hätten, die dünnen Platten zu beschriften. So sei es ihm berichtet worden. Das wollte der Bürgermeister nicht bestätigen und auch die anderen Gemeinderäte sahen es ähnlich.

Aktuell gibt es in Großrinderfeld 21 Urnenfächer, in Gerchsheim 17, in Schönfeld und Ilmspan je fünf. Neu angeschafft werden für Großrinderfeld sieben Urnenwürfel, für Gerchsheim zwölf.

Helga Koch machte darauf aufmerksam, dass der Grabschmuck um die Urnenwürfel teilweise sehr unansehnlich ist. Sie plädierte dafür, dass aller Grabschmuck spätestens vier Wochen nach einer Beerdigung entfernt werden muss. Das könne man nur über eine Änderung der Friedhofssatzung erreichen, erwiderte Bürgermeister Leibold. Gern nehme man die Anregung der Gemeinderätin auf und werde sich seitens der Verwaltung über die Satzung hermachen. Ralf Schieß regte außerdem an, dass Verlängerungen von Erdgräbern nicht über weitere 25 Jahre erfolgen sollten, sondern kürzer. Dann sei die Akzeptanz zur Verlängerung in der Bevölkerung größer. Auch dies könne man gerne in die neue Fassung der Satzung aufnehmen, so der Bürgermeister. Wenn alle Wünsche eingearbeitet sind, will man die Satzung dem Gremium vorstellen.