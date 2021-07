Weitere Motivation für die Einsatzkräfte

Die Freiwillige Feuerwehr Großrinderfeld freut sich über eine neue Tragkraftspritze, gestiftet von den Badischen Versicherungen (BGV).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Großrinderfeld. „Wir haben es kaum glauben können“, freute sich Großrinderfelds Bürgermeister Johannes Leibold, als er die Nachricht bekam, dass die BGV der Freiwilligen Feuerwehr Großrinderfeld eine neue Tragkraftspritze spenden wollte.

2019 hatten Gesamtkommandant Gerald Ebert und die damalige Bürgermeisterin Anette Schmidt den Antrag bei der Gemeindeversicherung gestellt – und schnell den Zuschlag bekommen. „Ich habe in der Zeitung gelesen, dass die Versicherung jährlich mehrere solcher Spritzen spendet und da haben wir uns einfach beworben“, so Kommandant Ebert.

Die neue Spritze ist für die Abteilungswehr in Ilmspan bestimmt, wo bisher ein Gerät von 1984 im Einsatz ist, aber diese Spritze wird immer anfälliger und reparaturbedürftiger.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

„Die BGV würdigt damit die Arbeit der Feuerwehren und leistet einen wichtigen Beitrag zur aktiven Schadensverhütung. Es ist uns ein großes Anliegen, den ehrenamtlichen Einsatz mit dieser Förderung zu unterstützen“, sagte Raimund Herrmann, stellvertretender Vorsitzender des Vorstands.

Die Spende entlastet den gemeindlichen Haushalt sehr, bekannte der Bürgermeister. „Ohne den ehrenamtlichen Einsatz der Kameraden wäre vieles nicht möglich“, lobte Leibold die Einsatzbereitschaft der gut 150 Einsatzkräfte in der Gesamtgemeinde.

Kommandant Ebert hofft auf einen Motivationsschub durch die neue Spritze, denn modernes Gerät helfe der Feuerwehr bei rückgängiger Beteiligung, weiter einsatzfähig für die Allgemeinheit zu bleiben. Auch Herrmann lobte die Einsatzbereitschaft. „Ich habe Ihre Arbeit schätzen gelernt“, denn er komme viel rum im Land.

Die BGV spendet jedes Jahr etwa 20 solcher Spritzen – je nach Ertragslage. Bewerben kann sich jede Kommune in Baden-Württemberg, wobei die Wartezeit normalerweise sechs Jahre beträgt. Großrinderfeld kam nur früher zum Zug, weil man noch nie einen Antrag gestellt hatte.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

„Mir liegt der ländliche Raum sehr am Herzen“, bekannte Raimund Herrmann und deshalb sei er auch persönlich zur Übergabe in das neue Feuerwehrgerätehaus in Großrinderfeld gekommen. Zusätzlich hatten er und der Direktionsbevollmächtigte Maximilian Kreiß noch ein Feuerwehrauto in klein und zwei Kinderhelme dabei, um die Nachwuchsgewinnung in Großrinderfeld schon bei den Kleinsten zu fördern. Denn Nachwuchs werde dringend gesucht. Hier nannte Gerald Ebert das Beispiel Ilmspan, wo die Abteilung durch die Altersgrenze fast keine Mitglieder mehr hatte und der aktuelle Kommandant Thomas Dexneit zusammen mit Ortsvorsteher Hubert Kraus von Haus zu Haus gegangen war und neue Mitglieder warb.

So wurden 15 neue Feuerwehrleute gewonnen, die nun den Stamm in Ilmspan bilden. Sie alle freuen sich auf die neue Tragkraftspritze und luden sie gleich in das entsprechende Fahrzeug ein, um es nach Ilmspan mitzunehmen.

Mit einer Leistung von 2100 Liter pro Minute bei vier Bar Druck ist sie die stärkste Pumpe in der gesamten Wehr, kommt aber durch das Feuerwehreinsatzkonzept Großrinderfelds allen Abteilungen zugute. Denn viele Aufgaben seien nur gemeinsam zu lösen, so Kommandant Ebert.