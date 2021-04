Warum weiter gegen ein Windrad geklagt wird

Großrinderfeld. Der Gemeinderat bleibt bei seiner Haltung. Nach längerer Diskussion in der Sitzung Ende März zur Abweisung der Klage gegen die geplante Windkraftanlage im Bereich des Bebauungsplanes Flachslanden, Heßberg, Werbachhäuser Berg durch das Verwaltungsgericht Stuttgart Mitte März 2021, sprach sich das Gremium erneut gegen das Windrad aus.

Hintergrund ist der Antrag eines Investors auf den im Regionalplan als Windkraftvorrangfläche gekennzeichneten Gebiet, eine Windenergieanlage mit einer Nabenhöhe von 149 Metern und einem Rotordurchmesser von 115,7 Metern zu errichten. Im selben Gebiet stehen schon drei Windkraftanlagen, allerdings mit wesentlich niedrigerer Bauhöhe. Diese befinden sich allerdings auf Werbacher Gemarkung.

„Monster“ bewegt die Menschen

Das „Monster“, wie das neue Riesenrad in der Veranstaltung der Gruppe „Pro Bürger – Contra Riesenwindrad“ in einer Informationsveranstaltung in der Mehrzweckhalle in Großrinderfeld im Jahr 2017 mehrfach genannt wurde, bewegt die Menschen nach wie vor. Das wurde in vielen Gesprächen im Ort deutlich, welche die Gemeinderatsmitglieder in den vergangenen Wochen führten und noch führen. Die Ablehnung mündete damals sogar in einem Bürgerbegehren.

Zur Historie: Der Investor ging gegen die Ablehnung seines Antrags durch das Landratsamt Main-Tauber vor und schaltete das Regierungspräsidium Stuttgart ein. Dieses wiederum hob in einer teils „abenteuerlichen Argumentation“ (damalige Bürgermeisterin Anette Schmidt) die Ablehnung des Landratsamts wieder auf. Gegen diese Entscheidung klagte die Gemeinde Großrinderfeld 2019 daraufhin vor dem Verwaltungsgericht in Stuttgart. Fachanwalt Thomas Jäger führte die Klage für die Gemeinde, die jetzt abgewiesen worden ist. Obwohl ein bestehender Bebauungsplan vorliegt, habe sich das Gericht letztlich „unter Nichtbeachtung des Bebauungsplanes“ nicht durchringen können, im Sinne der Bürger Großrinderfelds zu entscheiden, so Anwalt Thomas Jäger in der Märzsitzung des Gemeinderats. Nach ausführlicher Beratung und Hinzuziehung weiterer Fachleute entschied der Großrinderfelder Gemeinderat nun bei einer Enthaltung, die Zulassung einer Berufung beim Verwaltungsgerichtshof in Mannheim zu beantragen. Man fühlt sich durch die Entscheidung des Regierungspräsidiums weiterhin beschwert und hofft auf mehr Einsicht bei den neuen Richtern.

