Waldhütte erstrahlt in neuem Glanz

Schönfeld. Sie liegt etwas versteckt im Wald und fristete lange einen Dornröschenschlaf, die Holzhütte am Waldspielplatz in Schönfeld. Klar, dass da einzelne Holzteile im Laufe der Jahre morsch und marode wurden. Doch Geld für eine Sanierung ist bei der Gemeinde Großrinderfeld nur schwerlich zu erhalten. Viele andere Projekte muss die Gemeinde aktuell stemmen, so dass die Mittel begrenzt sind. Was lag da also näher, überlegte man im Ortschaftsrat, als selbst Hand anzulegen und in Eigenregie die Hütte zu sanieren? Ortschaftsratsvorsitzender Roland Kroyer sprach den Handwerker- und Gewerbeverein an – und die Mitglieder machten sich das Projekt gleich zu eigen.

Bereits im Frühjahr legten Lothar Lurz und Oskar Scheuermann Hand an und wechselten die verstockten Pfeiler der Überdachung aus. In ihrer Freizeit nahmen sie sich die Zeit, etwas für die Allgemeinheit zu schaffen beziehungsweise wiederherzustellen. Im Anschluss nahm man sich auch der massiven Eichen-Sitzgruppe an und wechselte die maroden Teile und die verstockten Bankunterteile aus, so dass die Hütte nun wieder fast wie neu glänzt.

Mit zum neuen Erscheinungsbild trugen die Hobel- und Schleifarbeiten bei, die vor dem frischen Anstrich noch durchgeführt wurden und die Arbeit abrundeten. „Es freut mich, dass durch den Einsatz einiger Bürger die Waldhütte jetzt wieder für die nächsten Jahrzehnte den Spielplatzbesuchern zur Verfügung steht“, freute sich Ortschaftsratsvorsitzender Roland Kroyer bei einer Besichtigung. Besonders dankte er der Firma Forst-Action-Extrem, die alle benötigten Holzstämme und eine Sitz- und Klettergelegenheit aus Ahorn spendierte. Dieses Holz gilt als besonders robust und ist eine gute Basis für die Hütte, die auch bequem mit dem Fahrrad erreicht werden kann und ein beliebter Treffpunkt der Schönfelder ist. mae