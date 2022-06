Waldfest mit Tauziehen und Spendenlauf

Gerchsheim. Bereits zum fünften Mal findet am Wochenende, 25./26. Juni das Waldfest in Gerchsheim statt. Der Mitglieder vom Verein Hüttle 99 sind nach der Corona-Pause wieder bestens auf ihre Gäste vorbereitet.

Das Fest beginnt am Samstag um 17 Uhr mit dem Tauziehen der Firmen, Freunde und Vereine. Das „Knolli Trio“ sorgt für Stimmung.

Am Sonntag um 10 Uhr findet ein Gottesdienst im Wald statt. Dieser wird von der Jugendmusikschule musikalisch abgerundet, die auch zum Frühschoppen weiterspielt. Ab etwa 14 Uhr spielt das Schneesänger Trio Lieder zum Mitsingen, unplugged.

Ebenfalls um 14 Uhr startet der dritte Gerchsheimer Spendenlauf. Start ist direkt am Waldfest. Alle Läufer haben eine Stunde Zeit, so viele Runden wie möglich, zu laufen. Pro gelaufenem Kilometer spendet der Verein Hüttle 99 einen Euro an die Station Regenbogen in Würzburg.

Da es nicht gestattet ist, mit dem Pkw in den Wald zu fahren, hat der Veranstalter einen Shuttle-Service eingerichtet. Dieser startet in Gerchsheim an der Bushaltestelle und am Waaghäusle in der Steinstraße. Alternativ kann man auch die rund zwei Kilometer vom Ortsrand zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurücklegen. Der Weg ist beschildert.