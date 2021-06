Wald leidet unter der anhaltenden Trockenheit

Der Wald wirft Gewinn ab. Über 45 000 Euro könnte sich die Gemeinde freuen – wäre da nicht ein großer Batzen an Schadholz dabei, der eingeschlagen werden musste.

Großrinderfeld. Erfreulich ist die Bilanz aus dem Wald für Bürgermeister Johannes Leibold. Doch er weiß auch, dass dieser Effekt auf etwas ganz anderes zurückzuführen ist: Zum normalen Einschlag kam viel Schadholz dazu. Käfer und Dürre setzten den Bäumen im kommunalen Forst zu. Und: „Die Gewinne werden zum Großteil auch wieder in den Wald investiert, etwa durch die Anpflanzung junger Bäume.“

Die beiden Forstamtmänner Christian Hofmann als Revierförster und Michael Laible vom höheren Forstdienst sind mit dem Ergebnis für das Jahr 2019 zufrieden. Sie stellten dem Gemeinderat die Zahlen bei der Sitzung in der Turn- und Festhalle Gerchsheim vor.

Deutlicher Gewinn

„Nicht nur die Nadelbäume im Kommunalwald leiden unter der allgemeinen Trockenheit“, machte Revierleiter Christian Hofmann deutlich. Auch einige Buchen und Eichen hat es schon erwischt. Davon betroffen sind aber auch die privaten Waldbesitzer. Dennoch ist der Wald aus seiner Sicht noch in einem guten Zustand.

Unter dem Strich steht für 2019 ein Plus von 45 497 Euro. Geplant hatten die Experten mit deutlich weniger, nämlich mit rund 12 900 Euro. Dass sich die Summe nun mehr als verdreifacht hat, liegt zum einen daran, dass aufgrund der Forstreform 2019 fünf statt vier Quartale gebucht wurden, zum anderen aber auch am deutlich höheren Einschlag. Statt der 1800 Festmeter an jährlich geplantem Hieb fielen 2019 ganze 2674 Festmeter an. Neben dem normalen Pensum, für das man ordentliche Preise erzielen konnte, gab es noch einiges an Nadelschadholz zu vermarkten. Ein großer Bestand an Weißtannen in Schönfeld war davon betroffen, einige Bäume mussten eingeschlagen werden. Aufgrund von Altverträgen habe man aber noch relativ gute Preise erzielt.

2019 stand zudem eine Durchforstungsfläche von fast 75 Hektar an. Dabei fielen etwas 36 Festmeter Holz je Hektar an. 3600 Jungpflanzen wurden gesetzt, die sich – so die Hoffnung – den klimatischen Bedingungen besser anpassen können. Neben 500 Douglasien hat man 1350 Traubeneichen neu gepflanzt. Der Rest ist ein bunter Mix aus Tannen, Buchen, Elsbeeren oder auch Kirsche und Speierling. Zudem wurde ein Versuch mit Esskastanie und Europäischer Lärche gestartet, so Hofmann. Als Fraßschutz werden die Jungbäume mit Wuchshüllen und Zäunen geschützt. Weitere 715 Bäume kommen als Erstbepflanzung dazu, um den Ausfall aufgrund der Trockenheit zu kompensieren.

Den Einnahmen von 125 005 Euro stehen Ausgaben von 79 507 Euro gegenüber, was der Gemeinderat zustimmend zur Kenntnis nahm.

Einschlag wird reduziert

Die anhaltende Dürre macht sich auch im Großrinderfelder Gemeindewald deutlich. Für das vergangene Jahr rechnen die beiden mit einer schwarzen Null. „Man muss aber beide Jahre zusammen betrachten“, so Hofmann. Damit bleibe ein positives Ergebnis. Nicht ganz so positiv ist der nötig gewordene Mehreinschlag wegen des massiven Schadholzsanfalls. Frischholz wie Eiche und Douglasie waren kaum dabei.

Einen leichten Gewinn von 8500 Euro prognostiziert Hofmann für das aktuelle Jahr. Der Plan sieht Einnahmen von 102 700 Euro und Ausgaben von 94 200 Euro vor. Nicht einkalkuliert ist in diesen Summen die Bundeswaldprämie. Hofmann rechnet mit etwa 30 400 Euro für den Kommunalwald. Vorgesehen ist ein Einschlag von nur 1500 Festmeter, um den Mehreinschlag aus 2019 abzufedern.

Vor allem Douglasie, Eiche und Buchen sollen der Motorsäge zum Opfer fallen, ebenso schadhafte Fichten. Durchforstungen fallen auf 47 Hektar an, vor allem in den Distrikten „Gemeinholz“ und „Schellkopf“. Dort und zusätzlich im Distrikt „Tännig“ sollen 3400 neue Bäume gepflanzt werden, darunter Douglasien in Mischung mit Laubholz wie Hainbuche, Elsbeere sowie Spitz- und Feldahorn, aber auch Eiche. Wichtig ist Bürgermeister Leibold und Revierleiter Hofmann die Nachhaltigkeit. Man wolle nicht mehr Holz aus dem Wald entnehmen als nachwächst.