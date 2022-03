Vor allem Scheunen im Fokus

Wie ein Gemeindeentwicklungskonzept für höhere Zuschüsse sorgen soll, war Thema einer gut besuchten Veranstaltung in der Turnhalle in Gerchsheim. Sie brachte viele neue Erkenntnisse

Gerchsheim. Die Gesamtgemeinde Großrinderfeld macht sich in mehreren Bereichen auf den Weg, fit für die Zukunft zu werden. Dazu wird aktuell ein Gemeindeentwicklungskonzept erstellt, das als Handreichung für die Beantragung von staatlichen Zuschüssen dient, aber auch eine Istaufnahme der aktuellen Situation darstellt und in die Zukunft blickt. Ein sehr wichtiger Verfahrensschritt dabei ist, die Bevölkerung zu befragen und ihre Meinung einzuholen. In der Gemeinderatssitzung hatten die Ortschaftsräte gebeten, alle vier Ortsteile getrennt zu einer Auftaktveranstaltung einzuladen. In dieser Woche waren es Ilmspan und Gerchsheim, die Sandra Öchslen vom beauftragten Büro Klärle und Bürgermeister Johannes Leibold besuchten, in der kommenden Woche am 15. März wird es in Schönfeld im Dorfgemeinschaftshaus die dritte Veranstaltung geben und am 17. März in der Turnhalle in Großrinderfeld die vierte. Beginn ist jeweils um 19 Uhr.

Während der Zuspruch in Ilmspan noch sehr verhalten war, kamen nach Gerchsheim in die Festhalle immerhin 16 Bürger, denen die Zukunft der Gemeinde am Herzen liegt. Sie alle wohnen gerne in Gerchsheim, bekundeten sie auf Nachfrage von Frau Öchslen und doch gibt es Verbesserungspotential, das ausführlich diskutiert wurde.

Die Erstellung eines Gemeindeentwicklungskonzeptes ist Grundvoraussetzung für die Anerkennung als Schwerpunktgemeinde im ELR-Programm. Das Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum, was ER ausgeschrieben bedeutet, ist eine Förderrichtlinie des Landes mit immerhin 108 Millionen Euro in diesem Jahr. Trotzdem ist das Programm „hoffnungslos überzeichnet“, wie Bürgermeister Leibold bedauerte. Trotzdem war es gelungen, dass sowohl Privatleute als auch die Gemeinde immerhin Förderzusagen über 509 000 Euro erhielten, eine sehr hohe Summe.

Ziel der Gemeinde Großrinderfeld ist es in den nächsten Topf als Schwerpunktgemeinde aufgenommen zu werden, da hier nochmal zusätzliche Mittel bereitstehen und unabhängig vom normalen Topf ausgeschüttet werden. Immerhin zehn Prozent mehr Zuschuss und eine vereinfachte Beantragung sind der Lohn, wenn man als Schwerpunktgemeinde ausgewählt wird. Aktuell, so Öschlen, sind Igersheim und Ahorn mit dabei, scheiden aber zum nächsten Jahr aus. Großrinderfeld habe daher gute Chancen landesweit mit dabei zu sein.

Das habe viele Vorteile für die Einwohner, denn eine höhere Förderquote bedeute einen geringeren Einsatz von Eigenkapital oder Krediten. Denn die Förderung des ELR ist kein Kredit, sondern eine echte Bezuschussung. Dabei sind die Themen, die bezuschusst werden können, allerdings vorgegeben. In vier Schwerpunkte lässt sich das Ganze beschreiben. Mit der höchsten Förderquote bedacht, ist die Schaffung von Wohnraum im Innenbereich einer Gemeinde. Bevor also neue Baugebiete ausgewiesen werden, sollen zuerst die Leerstände verringert werden. Und davon gebe es in Gerchsheim eine große Anzahl, hatte Sandra Öchslen erfasst. Ganze 27 leerstehende Gebäude hatte sie katalogisiert und weitere 62 mit teilweisem Leerstand, wie zum Beispiel ungenutzte Scheunen. In den anderen Ortsteilen sehe es ähnlich aus, beruhigte sie die Anwesenden, wobei der Leerstand in Schönfeld und Ilmspan etwas geringer sei.

Wer zusätzlichen Wohnraum auf seinem Grundstück schafft, kann bei einem positiven Bescheid mit einer Förderung von 30 Prozent, maximal 200 000 Euro rechnen, als Schwerpunktgemeinde kämen nochmals zehn Prozent hinzu. Voraussetzung ist allerdings, dass das Haus vor 1970 gebaut wurde, was aber auf die meisten der Gebäude im Innenbereich von Gerchsheim zutrifft, so Öchslen. Auch die Bereiche Grundversorgung, Arbeiten und Gemeinschaftseinrichtungen werden gefördert. Hier solle man auf die Gemeinde zugehen und möglichst schnell eine Förderung beantragen, damit die Chancen auf den höheren Zuschuss steigen.

Im Rahmen der Diskussion wurden viele Themen angerissen, die in die abschließende Arbeit des Büro Klärle einfließen werden, damit Großrinderfeld in den nächsten fünf Jahren den höheren Zuschuss für alle möglichen Maßnahmen erhält.