Von der Wichtigkeit der Freundschaft in schweren Zeiten

Großrinderfeld. „Wo ist Oma Lotte?“ - Diese Frage stellt sich, als Finn sich zum Treffen auf dem Sportplatz mit seiner besten Freundin Freya verspätet. Finn, der fußballbegeisterte Junge, der am liebsten mit seiner Freundin kickt oder bei einem Stück Apfelkuchen seiner Oma Lotte Schwalbenglück lauscht, wie sie von ihrer abenteuerlichen Fußballkarriere und schließlich von ihrem größten Triumph der Weltmeisterschaft schwärmt, ist todunglücklich.

Er sagt, er habe seine Oma verloren. Freya versteht die Welt nicht mehr, denn wie kann man denn einen Menschen verlieren? Sie versucht, Finn aufzuheitern, scheitert aber an dessen Trauer. Finn rennt voller Wut, Verzweiflung, Angst und Traurigkeit weg. Nun beschließt Freya, Oma Lotte zu suchen. Zunächst sucht sie inmitten der Stadt alles nach Oma Schwalbenglück ab, aber vergebens – keiner hat sie gesehen und nirgends findet sie sie. Schließlich landet Freya auf dem Friedhof, wo sie auf Mors trifft. Dieser erklärt ihr, dass Oma Lotte gar nicht gefunden werden kann, da sie gestorben ist und er erzählt ihr vom unaufhörlichen Kreislauf des Lebens.

Am Ende versteht das auch Freya und sie macht ihrem besten Freund Finn eine besondere Überraschung, um ihn etwas zu trösten: Sie backt für ihn nach Oma Lottes Rezept einen Apfelkuchen und beide schwelgen gemeinsam in Erinnerungen an diese besonders tolle Oma. Wie wichtig Freunde in schwierigen Zeiten, das wird in diesem Musiktheaterstück besonders deutlich. Oma Lotte ist leider nicht mehr da, aber Freya hilft Finn, sich in seiner Trauer zurechtzufinden und die Erinnerungen an sie aufleben zu lassen.

Die beiden Darsteller des Nimmerlandtheaters Laura Schlengel und Eike Wunderlich brachten diese schwere Thematik des Stücks „Wo ist Oma Lotte?“ von Mirijam Dzaack und Ruben Dietze durch ihre beeindruckende schauspielerische und musikalische Darbietung einfühlend und kindgerecht an die Kinder. Dank der kurzweiligen Darbietung und der eingängigen Mitmachlieder waren die Kinder gebannt und hätten den beiden Schauspielern gern noch länger zugeschaut und zugehört.