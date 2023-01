Viele Projekte in Großrinderfeld angestoßen

Großrinderfeld. „Wir spielen auf der gesamten kommunalen Klaviatur“, so Bürgermeister Johannes Leibold. Er blickt auf ein sehr ereignisreiches Jahr zurück, in dem die Erneuerung und Verbesserung der Infrastruktur für die Bürgerinnen und Bürger im Vordergrund stand. Viel Zeit in Anspruch nahm das Thema Kinderbetreuung. Für den geplanten Neubau der Kindertagesstätte in Großrinderfeld wurden die ersten Schritte eingeleitet und das Raumkonzept vorgestellt. Auch die Kindertagesstätte St. Anna in Gerchsheim braucht mehr Platz. Doch der geplante Neubau scheint vom Tisch. Stattdessen sollen die Räume der ehemaligen Dachsbergschule zur Kinderkrippe umgebaut und somit wieder mit Leben erfüllt werden. Die Kosten lägen mit rund vier Millionen Euro deutlich unter denen eines Neubaus, hieß es bei der Präsentation im September.

Das neue Feuerwehrgerätehaus in Großrinderfeld wurde im September nun auch offiziell seiner Bestimmung übergeben. © Seufert

Bereits im Juli betrat die Kommune Neuland. War bisher die katholische Kirche Trägerin der Kindertagesstätten, konnte man sich die Übernahme dieser Aufgabe auch anderweitig vorstellen. Dazu wurde die interkommunale Zusammenarbeit mit der Stadt Lauda-Königshofen gesucht und ein Zweckverband als Träger für kommunale Kindergärten ins Leben gerufen.

Fit für die Zukunft soll Großrinderfeld Schwerpunktgemeinde im ELR-Programm des Landes werden. Dieses Prädikat wurde ihr im Sommer als einziger Kommune im Regierungsbezirk Stuttgart verliehen. Die „vielversprechenden Ideen für eine zukunftsgerichtete Weiterentwicklung der Dörfer“ wurde im Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz gewürdigt. Der Bürgermeister verspricht sich einiges für die vier Ortsteile. Für Leibold ist dies ein weiteres Aushängeschild für die Kommune, verbunden mit Fördervorteilen.

Es tut sich sehr viel

Der Startschuss für das Ärzte- und Seniorenhaus in der ehemaligen Kindertagesstätte in Gerchsheim fiel mit dem ersten Spatenstich im Januar. Die Arbeiten an dem rund drei Millionen Euro teuren Projekt liegen im Zeitplan, so dass voraussichtlich 2023 die ersten Räume bezugsfertig sind.

Neben einer Praxis für einen Allgemeinmediziner und Räume für Physiotherapie sollen eine Tagespflege sowie ein ambulant betreutes Wohnen entstehen. Die medizinische Versorgung der Bürger ist dem Bürgermeister wichtig. Dass übergangslos ein Nachfolger für die Zahnarztpraxis in Großrinderfeld gefunden wurde, freut Leibold, während die Allgemeinarztpraxis in Gerchsheim wieder schließen musste.

Wenn Johannes Leibold auf die arbeitsreichen letzten zwölf Monate blickt, fällt ihm eines auf: „Es tut sich sehr viel in der Kommune.“ Am deutlichsten zeigt sich das in einem Punkt: „Wir haben eine Vielzahl an Bebauungsplänen angestoßen.“ Dabei meint er nicht nur Beschlüsse für Wohnbebauung, damit die Kommune weiter wachsen kann, sondern auch für Gewerbe, wie das Sondergebiet „Einzelhandel Zündmantel“ in Großrinderfeld oder das Gewerbegebiet „Geißgraben III“ in Gerchsheim, aber auch für Freiflächenphotovoltaikanlagen in den Ortsteilen. Erst Mitte Dezember ebnete der Gemeinderat den Weg für einen möglichen HyperNetz-Schnellladepark der EnBW.

Die Silbermedaille beim Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ durfte eine Delegation der Gemeinde für das Engagement in Großrinderfeld aus der Hand von Minister Peter Hauk in Empfang nehmen. © Gemeinde

Eine besondere Ehre wurde dem Ortsteil Großrinderfeld zuteil. Beim Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ wurde die Kommission im Sommer von den Vorzügen überzeugt. Die Silbermedaille, die kürzlich von Minister Peter Hauk überreicht wurde, war der verdiente Lohn für die Arbeit.

Grund zur Freude gab es auch bei der Feuerwehr. Der Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Großrinderfeld konnte im September offiziell seiner Bestimmung übergeben werden. Coronabedingt hatte sich die Einweihung verzögert.

Normalität kehrte auch bei den vielen Veranstaltungen der Vereine während des Jahres ein. So fand nach dem Ende der Corona-Beschränkungen wieder der beliebte Bauernmarkt im Oktober statt und auch der Gerchsheimer Weihnachtsmarkt lockte wieder viele Besucher an.