Ilmspan. Das Polizeirevier Tauberbischofsheim sucht nach einem versuchten Einbruch in Ilmspan nach Zeugen. Unbekannte hebelten zwischen 11 Uhr am Mittwoch und 8 Uhr am Donnerstag die Eingangstüre einer Halle im Kindergartenweg auf. Anschließend versuchten sie eine weitere Türe gewaltsam zu öffnen, was jedoch misslang. Es entstand Sachschaden von rund 1000 Euro. Entwendet wurde vermutlich nichts. Der oder die Täter hinterließen ein Hebelwerkzeug am Tatort (siehe Bild).

