Verlässliche Grundschule läuft bestens

Gerchsheim. Aus dem Förderprogramm zur Modernisierung ländlicher Wege (MolWe) hat die Gesamtgemeinde Großrinderfeld bereits eine Förderung von 40 Prozent für sieben Feldwege in drei Ortsteilen vom Land Baden-Württemberg erhalten. Nun hatte Agrarminister Peter Hauk MdL bei seinem Besuch vergangene Woche in der Gemeinde (wir berichteten) noch einen weiteren Zuwendungsbescheid mit gebracht, so dass noch drei weitere Feldwege saniert werden könnten. Insgesamt müsste die Gemeinde noch immer über 550 000 Euro aufbringen, um alle Projekte zu realisieren. Die Mittel für die Wege der ersten Förderung sind im Haushalt bereits enthalten, die der weiteren Förderungskulisse aber nicht, so Bürgermeister Johannes Leibold.

Grundsätzlich waren alle Gemeinderäte für die Annahme der Förderung. Wenn man jetzt die Möglichkeit hat, sollte man sie nutzen, fanden nicht nur Sven Schultheiß und Helga Koch. Hubert Kraus gab zu bedenken, dass eine Rückgabe der Förderung vielleicht auch auf anderen Gebieten Nachteile für die Gemeinde bringen könnte. „Das Feldwegebudget ist nicht mehr zeitgemäß“, fand Ralf Schieß. Seit der Flurbereinigung Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre des vergangenen Jahrhunderts sei an den Wegen nicht mehr als das Notwendigste gemacht worden. Naturgemäß gebe es Nachholbedarf.

Der Bürgermeister gab zu bedenken: „Wir können den Euro nur einmal ausgeben.“ Schließlich hätte die Gemeinde auch noch andere, wichtige Pflichtaufgaben zu bewältigen. Heiko Wülk sah das ähnlich: „Wir müssen mit unseren Mitteln behutsam umgehen“. Und Helga Koch ergänzte, dass einige Ortsstraßen im Gemeindegebiet dringender saniert werden müssen als die Feldwege. Hier sei deutlich mehr Verkehr als in der Landschaft.

Bürgermeister Johannes Leibold schlug vor, noch weitere Förderungen aus dem Ausgleichsstock zu beantragen. Falls die genehmigt werden, sinke der Eigenanteil der Gemeinde nochmals und man könne die Förderung aus dem MolWe gut einsetzen. Dem schloss sich der Gemeinderat einhellig an.

Ebenso einstimmig folgte man den Empfehlungen des Technischen Ausschusses bei der Vereinsförderung. Sowohl der TSV Gerchsheim als auch der TuS Großrinderfeld hatten um eine Förderung für die Anschaffung eines Materialcontainers beziehungsweise zwei mobile Fußballtore und Tornetze gebeten. Jeder Verein erhält aus der Gemeindekasse eine Förderung von jeweils 2000 Euro.

Verlängert wird die Weiterführung der Verlässlichen Grundschule bis zum Schuljahr 2025/26. Das Angebot an der Freiherr-von-Zobel-Schule werde sehr gut angenommen, so der Bürgermeister. Aktuell werden 52 Kinder betreut, Tendenz steigend. Weil ab 2026 ein Rechtsanspruch für Ganztagsbetreuung an Grundschulen besteht, will man diese Form bis dahin beibehalten. Aktuell kostet dieses Angebot die Gemeinde etwa 11 000 Euro, zuzüglich der Betriebskosten.

Außerdem beantragte die Gemeinde Großrinderfeld den Neubau eines Wasserhochbehälters in Gerchsheim bei der Grünbachgruppe. Dieser Zweckverband ist mittlerweile Eigentümer der Anlage, als Folge des Zusammenschlusses zur Wasserversorgung Mittlere Tauber (WVMT). Der Hochbehälter ist seit 1954 in Betrieb und schon länger undicht. „Das ist unser ältester noch in Betrieb befindlicher Hochbehälter“, verdeutlichte Bürgermeister Leibold die Dringlichkeit. Das sah der Gemeinderat ähnlich und beschloss einstimmig, den Antrag bei der Grünbachgruppe zu stellen. mae