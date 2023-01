Unbekannte brachen in Gerchsheim in ein Wohnhaus ein

Gerchsheim. Unbekannte brachen am Donnerstag im Laufe des Tages in ein Haus in Gerchsheim ein. Der oder die Täter verschafften sich zwischen 7 und 18.30 Uhr Zutritt zum Gebäude im Renzenbergweg. Dort durchsuchten sie mehrere Räume und entwendeten Schmuck. Durch das Aufbrechen von zwei Türen entstand Sachschaden von rund 1000 Euro. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zum Einbruch geben können, sollen sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim, Telefon 09341/810, melden.

