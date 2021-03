Großrinderfeld. Seit mehreren Jahren ist die Anzahl der Kinder in der Gesamtgemeinde Großrinderfeld relativ stabil. Um die notwendigen Betreuungsplätze vorzuhalten, sei die Bedarfsplanung eine wirksame Messgröße, teilte Bürgermeister Johannes Leibold bei der Gemeinderatssitzung mit. Weiterhin müsse man die Nachfrage der Eltern nach Ganztags- und Krippenplätzen beachten, um gut und bedarfsgerecht zu planen. In den letzten Jahren wurden beispielsweise im Ortsteil Großrinderfeld immer zwischen 15 und 20 Kinder geboren, in den anderen Ortsteilen gibt es größere Schwankungen.

Die Gesamtzahl der Kinder schwankt bei der Bedarfsplanung seit 2012 bis heute zwischen 213 und 267 Kindern. Darauf müssen sich die Kinderbetreuungseinrichtungen vorbereiten und entsprechende Fachkräfte vorhalten, so Bürgermeister Leibold. Aktuell sind in der Kindertagesstätte in Großrinderfeld 85 Kinder und Kleinkinder, in Gerchsheim 82 und in Schönfeld 22.

Dank des nun schlüsselfertig übergebenen Containers in Großrinderfeld könne die Krippe komplett umziehen. Außerdem solle ab dem kommenden Kindergartenjahr die Regelöffnungsgruppe in Großrinderfeld geschlossen werden, weil die Nachfrage zu gering sei. Der Trend zu verlängerten Öffnungszeiten und zur Ganztagsbetreuung, wie in Gerchsheim, sei sichtbar, so der Verwaltungschef.

In Gerchsheim würde die halbe Krippengruppe ab dem kommenden Kindergartenjahr aufgelöst, da zu wenige Anmeldungen vorhanden sind, um beide Gruppen weiterzuführen. In Schönfeld werde es keine Veränderung geben.

Mittelfristig fehlen Betreuungsplätze im Ortsteil Großrinderfeld, weshalb der Gemeinderat bereits in seiner letzten Sitzung dem Bau einer neuen Kindertagesstätte zugestimmt hatte (wir berichteten). Und mit den aktuellen Anmeldezahlen können Gemeinderat und kirchliche Verrechnungsstelle Tauberbischofsheim besser planen.

In der Gemeinderatssitzung wurde außerdem der Bebauungsplan „Solar Nollenhöhe“ erneut beraten, nachdem die Träger öffentlicher Belange, Behörden und Bürger ihre Einwände gegen die erste Auslegung vorgebracht hatten. Das Büro Klärle hatte die Einwände gesammelt und auch gleich in den neuen Entwurf eingearbeitet, nachdem der Gemeinderat die Abwägungsvorschläge genehmigt hatte. Die erneute Auslegung erfolgt im Rathaus und auf der Homepage www.großrinderfeld.de, sowie auf der Homepage des Büros Klärle unter www.klaerle.de. Die Gemeinde will ein Sondergebiet für eine Freiflächenphotovoltaik-Anlage mit einer Größe von ungefähr drei Hektar nördlich der Autobahn A81 und östlich des Ortsteils Großrinderfeld ausweisen.

Vergeben wurde auch der Auftrag für die Straßenbeleuchtung der Paimarer Straße sowie die Verlegung von Leerrohren für die Glasfaserversorgung in der Paimarer Straße und im Weinweg an die Netze BW zu einem Brutto-Angebotspreis von zusammen rund 14 300 Euro.

Auch mehrere Vereinsförderungen segnete der Gemeinderat ab. So darf sich der Nabu Großrinderfeld über einen 70-prozentigen Zuschuss (2139 Euro) zur Sanierung des Daches der Vereinshütte am See freuen. Der TSV Gerchsheim bekommt für die Anschaffung von zwei beweglichen Fußballtoren 1571 Euro, ebenfalls 70 Prozent der förderfähigen Kosten, sowie für die Anschaffung von Turngeräten ebenfalls 70 Prozent von 4935 Euro. Der Gemeinderat folgte damit dem Vorschlag des technischen Ausschusses, der allerdings wegen Corona nur im Umlaufverfahren getagt hatte.

Wegen Corona und den hohen Inzidenzen im Main-Tauber-Kreis boten die Helfer vor Ort Gerchsheim erstmals eine Schnelltestung vor der Gemeinderatssitzung für die Gemeinderäte und die Zuhörer an. Von der Möglichkeit wurde rege Gebrauch gemacht, zumal alle Testergebnisse negativ waren, was Bürgermeister Johannes Leibold besonders freute. mae