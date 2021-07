Trassenführung des Radwegs nicht klar

Der Radweg von Tauberbischofsheim nach Würzburg beschäftigte die Gemeinderäte von Großrinderfeld bei ihrer jüngsten Sitzung. Dabei wurde die Trassenführung vorgestellt. Der Anschluss auf bayerischer Seite hängt aber noch in der Schwebe.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Großrinderfeld. Der Tagesordnungspunkt in der Gemeinderatssitzung hieß eigentlich nur „Informationen über aktuellen Planungsstand Landes-Radwegenetz“. Trotzdem entbrannte an diesem Thema im Großrinderfelder Gemeinderat eine ausführliche und inhaltsreiche Diskussion. Bürgermeister Johannes Leibold berichtete, dass das Land Baden-Württemberg seit 2016 ein flächendeckendes, durchgängiges Netz alltagstauglicher Fahrradverbindungen zwischen Mittel- und Oberzentren entlang der wichtigsten Siedlungsachsen im Land zu bauen. Mittlerweile sind 700 Kommunen an das etwa 7000 Kilometer lange Netz angeschlossen. Auch die Verbindung von Tauberbischofsheim bis zur Landesgrenze nach Bayern zwischen Gerchsheim und Kist gehört zu diesem Programm dazu.

Parallel zur L 578

Im Gemeinderat Großrinderfeld notiert Dem Bauantrag für die Umnutzung des ehemaligen Kindergartens St.Anna in Gerchsheim stimmte der Gemeinderat von Großrinderfeld bei seiner jüngsten Sitzung zu. Nach der Erörterung der Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange wurde der Bebauungsplan „Solar Nollenhöhe“ als Satzung verabschiedet. Die Ingenieurleistungen zur Erstellung eines Bebauungsplanes im Bereich „Kindertagesstätte Steig“, wurden an das Büro ibu ausTauberbischofsheim zu einem Bruttohonorar von 26.489,40 Euro vergeben. Ortsvorsteher Hubert Kraus regte an, dass Ortseingangschild in Ilmspan an die aktuellen Gegebenheiten anzupassen und vor dem Neubaugebiet anzubringen. Walter Lutz bedauerte, dass noch immer kein geeigneter Platz für das Pflanzen von mehreren Bäumen in Großrinderfeld gefunden wurde. Mehrere Bürger möchten gerne Bäume spenden. Im Großrinderfelder Gewerbegebiet „Boppbrunn/Fritzengärtle“ hat die Gemeinde ein Grundstück verkauft, informierte Bürgermeister Johannes Leibold. mae

Wie diese Verbindung aussehen kann, zeigte Leibold anhand von Plänen des Straßenbauamtes. Der Radweg führt in drei Abschnitten von Tauberbischofsheim nach Großrinderfeld möglichst straßenbegleitend, dann von Großrinderfeld nach Gerchsheim ebenfalls weitgehend entlang der L 578. Der dritte Abschnitt geht durch Gerchsheim und am Ortsende weiter entlang der L 578 bis zur Landesgrenze bis etwa zum Standort der Hoheitssäulen. Von dort würde der Radweg durch den Irtenberger Wald bis nach Kist weitergebaut werden.

Aber das sei bayerisches Gebiet, so Leibold. Dort gebe es Probleme, durch den Wald entlang der L 578 über die Autobahnbrücke bei der Ausfahrt Gerchsheim eine Strecke zu planen. Der Bürgermeister berichtete von einem Gespräch in Kist mit Bundestagsabgeordneten, Landräten und Bürgermeistern beider Bundesländer, das aber noch keine weiteren Erkenntnisse gebracht habe. Man bleibe aber im Gespräch, hatten die Landräte vereinbart und ihre beiden Straßenbauämter aufgefordert, gemeinsame Gespräche über Lösungen anzugehen. Für Bayern sei es sinnvoller, nicht direkt neben der L578 einen Radweg zu bauen, sondern bestehende Wege durch den Wald zu ertüchtigen und eine Autobahnunterführung nördlich oder südlich der Auffahrt Gerchsheim zu nutzen (wir berichteten).

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Gemeinderat Sven Schultheiß erinnerte bei der Sitzung daran, dass er in seiner Zeit als Bürgermeisterstellvertreter im Amt einen Brief an Bayerns Ministerpräsident Markus Söder geschrieben hatte und darin forderte, dass Bayern den Radweg entlang der L 578 baut. Doch seitdem sei wenig geschehen. „Die Bayern müssten halt mal in die Hufe kommen“, ärgerte er sich über die Hinhaltetaktik aus München. Denn das zu durchfahrende Gebiet im Irtenberger Wald sei gemeindefrei und gehöre damit dem bayerischen Staat. „Dort scheint man die Folgekosten zu scheuen“, mutmaßte Schultheiß. Der Unterhalt des Radweges läge beim Landwirtschaftsministerium und das habe für die Forstwirtschaft nur beschränkte Mittel.

Für die Überquerung der Autobahn auf der Brücke könnte man doch Fahrradangebotsstreifen einrichten, regte Walter Lutz an. An anderen Stellen funktioniere das auch. Und Christian Kretzer ergänzte, dass er in Sachsen einen Radweg gesehen habe, der durch eine Autobahnauffahrt geführt wurde. „Es ist also möglich, wenn man nur will“, schlussfolgerte er. Manfred Wörner regte an, auch die Bürgermeister der anliegenden Gemeinden Altertheim und Kleinrinderfeld mit ins Boot zu nehmen, um genügend Druck auf die Politik aufzubauen.

Leibold ergänzte, dass am 13. August um 14 Uhr eine Demonstration für den Radweg entlang der L 578 durch den Irtenberger Wald geplant ist mit Kundgebung am Blutseeparkplatz auf Kister Gemarkung. Dort will man auf die besondere Situation aufmerksam machen und für eine vernünftige Lösung demonstrieren.