Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Start eines Testlaufs für „SuedLink“ - In Großrinderfeld und Boxberg nehmen in Kürze Versuchsfelder ihren Betrieb auf / Mit Hilfe von Messsonden werden die Auswirkungen auf das Wachstum von Pflanzen untersucht „SuedLink“: Versuchsfeld in Großrinderfeld soll Wärmeeintrag ermitteln

Bis zur Realisierung des „SuedLink“ werden noch ein paar Jahre ins Land ziehen. Die vorbereitenden Maßnahmen kommen aber Stück für Stück voran. In Großrinderfeld nimmt in Kürze ein Versuchsfeld seine Arbeit auf – ebenso in Boxberg.