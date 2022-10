Suche nach Arzt beginnt wieder

Gerchsheim. Die Suche nach einem neuen Mediziner oder einer Medizinerin für die Arztstelle in Gerchsheim geht wieder von vorne los. Fehlendes Fachpersonal und keine Aussicht, in absehbarer Zeit Arzthelferinnen zu bekommen, zwingen Jaleh Baier nun zu einem Schritt, den sie selbst sehr bedauert. Ende Oktober wird die Praxis geschlossen, wie die Allgemeinärztin in einem Aushang mitteilt.

Erst vor 18 Monaten war ihre Praxis in die Räume in der Schmiedstraße eingezogen und damit hat sie auch die Nachfolge von Rainald Schnittger angetreten.

Ihr erklärtes Ziel war, nach der Fertigstellung des Ärztehauses im ehemaligen Kindergarten St. Anna dort einzuziehen und die Praxis in den Räumen der Kommune weiter zu betreiben. Daraus wird nun nichts.

Problem Fachkräftemangel

Der Fachkräftemangel ist auch in diesem Berufszweig deutlich zu spüren. „Es ist sehr schwer, aktuell Fachpersonal zu finden“, betont die Allgemeinmedizinerin. Allerdings könne ein solcher Betrieb ohne personelle Unterstützung nicht am Laufen gehalten werden. Und die fehlt ihr derzeit.

Eine Lösung suchte Jaleh Baier daraufhin in Gesprächen über ein mögliches Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ). „Als Einzelkämpfer hat man es schwer.“ Deshalb könnte sie sich eine Gemeinschaftspraxis vorstellen.

Wunsch nach MVZ

Das würde sie sich für das neue Ärztehaus wünschen. Sie würde auch unter der Regie eines MZV gerne in der Kommune weiter praktizieren. Einen Betreiber habe sie trotz vielfacher Gespräche nicht gefunden.

„Der Umbau des Ärztehauses ist im Zeitplan“, betont Bürgermeister Johannes Leibold auf Nachfrage der Fränkischen Nachrichten. Im Januar diesen Jahres sei der Spatenstich erfolgt und seitdem gehe das Projekt gut voran.

Der Rathauschef verweist darauf, dass man voraussichtlich Ende 2023 die Bauarbeiten abgeschlossen hat und derzeit auch die Praxisräume nach den Vorstellungen der Allgemeinärztin umbaue.

Glücklich ist er nicht, dass die Arztpraxis geschlossen wird, weil dies für die ärztliche Versorgung im Ort schwierig werde. Die Überlegung eines MVZ werde er weiter verfolgen. Die Patientenzahlen ließen einen Arztsitz mit mehr als einer Stelle zu, so Bürgermeister Johannes Leibold.