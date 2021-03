Großrinderfeld. Bereits vor einiger Zeit wurde vom Gemeinderat beschlossen, die Gemeindeverbindungsstraße von der K 2882 bis Hof Baiertal zu sanieren, da sie sich in einem sehr schlechten Zustand befindet. Die Verwaltung hatte daraufhin die Leistungen ausgeschrieben und insgesamt sechs Angebote waren eingegangen. Wirtschaftlichster Bieter für die Straßenbau- und Wasserversorgungsarbeiten war die Firma Trend-Bau aus Röttingen zu einem Angebotspreis von gut 516 000 Euro. Sie bekam den Zuschlag vom Gemeinderat einstimmig.

Ebenso einmütig ging der Auftrag für die Sanierung, beziehungsweise den Ausbau der Paimarer Straße in Großrinderfeld an die Firma Konrad Bau aus Grlachsheim. Sie hatte bei fünf eingegangenen Angeboten das wirtschaftlichste mit gut 653 700 Euro für die Erd-, Kanal-, Wasserversorgungs- und Straßenbauarbeiten abgegeben. Beide Baumaßnahmen sollen noch im April starten, wenn es die Wetterverhältnisse zulassen.

Bürgermeister Johannes Leibold war mit den Ausschreibungsergebnissen sehr zufrieden, zumal sie unter der Kostenschätzung des Rathauses lagen.

Bodenrichtwerte neu festgesetzt

Neu festgesetzt wurden auch die Bodenrichtwerte durch den Gutachterausschuss in nichtöffentlicher Sitzung rückwirkend zum 31. Dezember bei dessen Sitzung Mitte Januar. „Die aktuelle Marktlage und der zu beobachtende Preisanstieg bei Grundstücksgeschäften bewogen die Mitglieder des Gutachterausschusses, die gemeindlichen Bodenrichtwerte zu erhöhen und anzupassen“, führte Bürgermeister Johannes Leibold aus.

Zukünftig wird es in Gerchsheim zwei Kategorien Baugebiete geben, hatte der Ausschuss beschlossen. Man unterscheidet dann nach „bestehenden Neubaugebieten“ und „neuen Neubaugebieten“. Zu diesen neuen Neubaugebieten zählt auch schon das im vergangenen Jahr erschlossene Wohngebiet „Knauer II“. Außerdem wurden erstmals die Kategorien „Gartengrundstücke“ und „Waldgrundstücke“ aufgenommen, führte Sachbearbeiter Fabian Richter aus.

Die neuen Richtwerte können auf der Homepage der Gemeinde eingesehen werden und bilden einen guten Anhaltspunkt über die Bauplatzpreise in der Gemeinde. Sie reichen in den Baugebieten der Großgemeinde von 88 Euro bis zu 150 Euro, je nach Ortsteil, und in den Ortskernen von 60 Euro bis 95 Euro. Gartengrundstücke werden mit 1,5 bis 3,5 Euro je Quadratmeter angesetzt und Waldgrundstücke mit 0,5 bis einem Euro zuzüglich Aufwuchs. Für Ackergrundstücke liegt der Bodenrichtwert bei 15 000 bis 35 000 Euro, je nach Bodenqualität.

Einbußen bei Grundsteuer

Auf die Frage von Gemeinderat Manfred Wörner nach den Auswirkungen der Bodenrichtwerte auf die Grundsteuer der Gemeinde antwortete Bürgermeister Leibold, dass diese nicht für die Steuerberechnung herangezogen werden, aber die Neuberechnung der Grundsteuer, wie sie ab 2025 vorgesehen ist, für die Gemeinde große Einnahmeverluste bedeuten werde.

Wenn es bei der vorgestellten Regelung bleibe, entgingen der Kommune hohe Einnahmen, die man auf anderer Seite wieder kompensieren müsse. mae