Spielfest fand großen Anklang

Gerchsheim. Das TSV-Sommer-Spielfest war ein voller Erfolg. Für alle Kinder standen einen ganzen Tag lang Spaß und Spiel an erster Stelle. Der TSV hatte für eine Spielstraße und eine Juxolympiade gesorgt. Hüpfburgen und Kinderschminken rundeten das Angebot ab. Besonders Papa Joe’s Wannenlift war beliebt. Viele Helfer vom Verein sorgten dafür, dass vielseitige kostenlose Angebote stattfinden konnten. Über den Verein hinaus wurde mit einer Traktorfahrt auf dem Planwagen des Obst- und Gartenbauvereins kooperiert. Die Eröffnung fand durch die TSV-Kindergarden statt, und auch die Rainbow-Kids und die Lolli-Pops begeisterten das Publikum. Zugleich fanden ein Bambini-Turnier und das F-Jugend Turnier statt. Christian Michel hatte die Turnierleitung. 32 Teams traten an. Das Publikum erlebte ein Fußballturnier, das vom Rahmenprogramm her seinesgleichen sucht. Für den TSV gab es am Ende viel Lob für das Fest.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1