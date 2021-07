Sonja Meyer zur Kassiererin gewählt

Großrinderfeld. Im Bürgersaal der Gemeinde fand die Jahreshauptversammlung des Kinderfördervereins statt. Die Vorsitzende Ariane Brojek meinte, Vorstand und Vereinsmitglieder bedauerten, dass aufgrund von Corona die meisten Veranstaltungen im vergangenen Jahr abgesagt worden seien. Dennoch gab sie in einem kurzen Rückblick von der Arbeit des Vorstandes.

Viel online gelaufen

Um präsent zu sein, sei die Webseite aktualisiert und immer wieder Neues eingestellt worden. So habe es viele Bastel- und Spielideen, die Aktion „Krapfen an die Haustüre“ zu Fasching für die Kinder der Mitglieder, „Fastenzeit mal anders“ und vieles mehr gegeben. Am Ferienprogramm der Gemeinde gab es zwei Angebote für die Kinder. Der Vorstand nahm mehrere Termine im Kindergarten, mit der Gemeinde, den Eltern und der Verrechnungsstelle wahr. Inhaltlich sei es vorrangig um die Erweiterung der Kindergarten- und Krippenplätze, die Planung eines neuen Spielplatzes in der Schießmauerstraße und die unbefriedigende und gefährliche Situation für die Fußgänger entlang der Wenkheimer Straße gegangen. Auch bei der Aktion „Unser Dorf hat Zukunft“ brachte der Kinderförderverein Vorschläge ein und setzt Projekte um wie einen Barfußpfad, aufgemalte Hüpfspiele und einen Pfad mit Steckbriefen verschiedener Pflanzen. Sie erwähnte eine steigende Mitgliederzahl und großzügige Spenden von Firmen und Einzelpersonen.

Es folgten die Berichte der Kassenwartin und der Kassenprüfer. Einstimmig erfolgte die Entlastung. Ebenfalls einstimmig wurden gewählt: Ariane Brojek zur Vorsitzenden, Verena Brand zur zweiten Vorsitzenden und Monika Walther zur Schriftführerin. Neu im Vorstand ist Sonja Meyer als Kassiererin. Zu Beisitzerinnen wurden gewählt: Jessica Pietschker, Kathrin Krug und Ina Behringer. Kassenprüferinnen sind Ina Horn und Jessica Steckemetz. Irina Bender beendete ihre Tätigkeit als Kassenwartin und erhielt als Dank für ihren dreijährigen Einsatz ein kleines Präsent.

Es folgte eine Vorschau auf Ziele und Aktionen für das laufende Jahr. Derzeit baut Mathias Brand eine Geräte- und Fahrzeughütte auf dem Kindergartengelände auf, so dass die Fahrzeugstrecke demnächst fertiggestellt und ein Verkehrssicherheitstag durchgeführt werden können. Der Barfußpfad und die Hüpfspiele werden weiter gestaltet und können dann auch von den Schulkindern mitgenutzt werden. Die Selbstschutz- und Selbstverteidigungskurse sollen durchgeführt werden. Doch müssen die Basare für Kindersachen erneut abgesagt werden. Beim Ferienprogramm gibt es drei Angebote für verschiedene Altersgruppen.

Lebhaft diskutiert

Die Punkte Wünsche, Anträge und Verschiedenes führten zu einer lebhaften Diskussion mit dem Ergebnis. Man will mit der Gemeinde weitere Gespräche führen. Vor allem machen sich die Eltern große Sorgen um die Gefährdung der Kinder durch die Enge in der Wenkheimer Straße und wünschen sich eine Beschränkung auf 30 km/h oder eine andere geeignete Maßnahme wie einen durchgehenden Gehweg auf einer Straßenseite. Zudem wird die Verlängerung der 30er-Zone in der Ortsdurchfahrt bis zur Einfahrt der neuen Kinderkrippe gewünscht sowie ein Zebrastreifen zur gefahrlosen Überquerung der Straße. Ein Sichtschutz für die Krippenkinder und abgestimmte Betreuungszeiten in Schule und Kindergarten bzw. Krippe stehen ebenfalls auf dieser Liste. pm