Großrinderfeld. Bei der Sitzung des Großrinderfelder Gemeinderats am Dienstag wurde der Haushaltsplan 2022 einstimmig verabschiedet. Der Schuldenstand sinkt weiter. Rund 4,9 Millionen Euro stehen an Investitionen an. Der Umbau des Kindergartens St. Anna in Gerchsheim in ein Ärztehaus, die Sanierung verschiedener Straßen und der geplante Kauf eines Feuerwehrautos machen den Großteil der Ausgaben aus.

