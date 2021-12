Solarpark kann nun endlich kommen

Der Großrinderfelder Gemeinderat genehmigte in seiner Sitzung am Dienstag erneut den Bebauungsplan „Solar Nöllenhöhe“nach der Behebung eines Formfehlers.

Großrinderfeld. Auf einer Fläche von drei Hektar zwischen dem Ortsteil Großrinderfeld und der Autobahn A 81 soll eine Freiflächen-Photovoltaikanlage errichtet werden.

Bereits im Juni 2020 hatte der Gemeinderat den Weg mit dem Aufstellungsbeschluss eines Bebauungsplanes frei gemacht. Im Mai 2021 wurden die Träger öffentlicher Belange und die Öffentlichkeit nach ihren Einwänden gefragt. Die eingegangenen Stellungnahmen wurden dann in den Bebauungsplan eingearbeitet und im Juli vom Gemeinderat verabschiedet.

Landratsamt hatte Einwände

Nun hatte das Landratsamt als Genehmigungsbehörde einen Formfehler festgestellt und eine erneute Auslegung gefordert. Es ging dabei um Umwelt-Gesichtspunkte, wie Bürgermeister Johannes Leibold in der Gemeinderatssitzung in der Turn- und Festhalle Gerchsheim erläuterte. Mit einer verkürzten Auslegung, bei der keine weiteren Stellungnahmen eingingen, wurde der Formfehler „geheilt“, so dass einer Zustimmung des Bebauungsplanes in seiner aktuellen Form vom Gemeinderat nichts mehr im Weg stand. Bei einer Gegenstimme wurde der Plan damit zur Satzung, und man kann endlich mit den Arbeiten beginnen.

Diskussionen wegen Funkmast

Größere Diskussionen gab es beim Antrag auf Errichtung eines Funkturms für die Mobilfunkversorgung im Bereich „Distrikt Löhlein“ im Ortsteil Großrinderfeld. Rainer Gerhards befürwortete den Bau, denn: „Wir haben in Großrinderfeld grundsätzlich Probleme mit dem Handyempfang“. Bürgermeister Johannes Leibold unterstützte diese Aussage. „Handys strahlen vor allem dann, wenn sie schlechten Empfang haben“, mahnte er die Kritiker des Projektes. Die fürchten vor allem eine stärkere Strahlung im Ort.

Der 53 Meter hohe Sendemast soll südwestlich von Großrinderfeld durch die Firma Novec, ein Teil der TenneT-Holding, auf eigene Kosten errichtet werden. Danach wird der Mast auch für Drittnutzer zur Verfügung stehen, so dass nicht nur ein Anbieter im Ort den Handyempfang monopolistisch ausnutzen kann. Das Vertragswerk zu dieser Errichtung sei mittlerweile dicker als der gemeindliche Haushalt, scherzte Bürgermeister Leibold. Deshalb habe man ihn zur juristischen Beratung an eine Großkanzlei in Tauberbischofsheim zur Beratung gegeben. Aus diesem Grund könne er auch nicht definitiv sagen, ob durch die Nutzung Dritter weitere Einnahmen für die Gemeinde erzielt werden können, antwortete er auf eine Frage von Helga Koch. Letztlich stimmte der Gemeinderat einstimmig für die Errichtung des Funkturms und beauftragte den Bürgermeister mit der vertraglichen Ausarbeitung.

„Beunthgärten

Leichter ging allerdings der Fall bei der 6. Änderung des Bebauungsplanes „Beunthgärten“, ebenfalls auf Großrinderfelder Gemarkung. Um die baurechtliche Zulässigkeit für den Containerneubau der Kindertagesstätte zu schaffen, musste diese Änderung durchgeführt werden, so Bürgermeister Leibold in seinem Sachvortrag. Der Aufstellungsbeschluss wurde im Mai dieses Jahres beschlossen, die Anhörung der Träger öffentlicher Belange im Juli und nun konnte nach Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen der Satzungsbeschluss erfolgen. Dies geschah einstimmig.

Baumpflegearbeiten

Mit zwei Gegenstimmen wurde den Baumpflegearbeiten in der Paimarer Straße zugestimmt. Wie berichtet, war bei der Sanierung eine Linde gefällt worden und eine weitere wurde während der Bauphase provisorisch abgestützt.

Nun soll ein Kronenschnitt durchgeführt werden, um den Baum zu entlasten, der etwas schräg gewachsen ist. Vielleicht, so hofft Bürgermeister Leibold, wachsen die neuen Triebe dann ja auf der richtigen Seite und der Baum richtet sich wieder auf. Die notwendigen Arbeiten wird die Firma tilia Baumpflege für 6045 Euro erbringen.

Ersatzpflanzung in Gerchsheim

Einstimmig ging es wieder bei der Ersatzpflanzung für die im Februar gefällten Pappeln im Grundgraben, Ortsteil Gerchsheim, zu. Insgesamt 18 Bäume mussten gefällt werden, weil die Sicherheit nicht mehr gegeben war. Jetzt werden auf einer Länge von 460 Metern 26 neue Bäume, meist heimische Gehölze, von der Firma Uihlein Garten & Landschaftsbau zu einem Angebotspreis von knapp 13 200 Euro Anfang kommenden Jahres gepflanzt.