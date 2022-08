Sektionen anspruchsvoll gesteckt

Ilmspan. Höhepunkt der Trialsaison war der fünfte Lauf zurDeutschen Meisterschaft und damit verbunden das vereinseigene Quadtreffen des Quad Action Teams Ilmspan auf dem Vereinsgelände in Ilmspan statt. Der Wettergott meinte es, wie meist in Ilmspan, wieder sehr gut mit 30 Grad Celsius und Sonne pur.

Wie der Vereinsname schon verrät: Action gab es eine ganze Menge: Eine Ferienpassaktion, Schnitzel-Essen, Jugendtrial, Quad-Pulling, diverse Ausfahrten und jede Menge Spaß rund um das Thema Quad. Immer mehr Frauen finden Spaß an den Wettbewerben, deshalb sollten auch folgende tolle Leistungen besonders hervorgehoben werden:

Selina Mai, 1. Platz in der Heckklasse, Pia Magdeburg, 3. Platz in der kleinen Allrad-Klasse und Melanie Mohr, 11. Platz von 17 Startern in der großen Allrad-Klasse

Insgesamt gingen am Samstag 29 Teilnehmer an den Start. Ein Neuling konnte begrüßt werden: Philip Sommer hat bei seiner ersten Teilnahme einen beachtlichen neunten Platz von 17 Startern in der großen Allrad-Klasse erreicht, also sofort den Sprung in die Top Ten geschafft.

Die Platzierungen im Überblick:

Heckklasse: 1. Platz: Selina Mai; 2. Platz: Amadeus Schmidt; 3. Platz: Frank Schmidt.

Allradklasse (klein): 1. Platz: Oliver Fehleisen; 2. Platz: Tom Knaack; 3. Platz: Pia Magdeburg.

Allradklasse (groß): 1. Platz: Franz-Josef Stang; 2. Platz: Ralf Kauper; 3. Platz: Thomas Knaack.

Jugendtrial (8-10 Jahre): 1. Platz: Julius Scheuermann; 2. Platz: Ben Heer; 3. Platz: Felix Bogon.

Jugentrial (11-17 Jahre): 1. Platz: Sophia Mai; 2. Platz: Lorenz Bertet; 3. Platz: Catarina Hofmann.

Beim Trialen waren die Sektionen so anspruchsvoll gesteckt, dass selbst erfahrene Trialhasen wie Sebastian Mai und Volker Magdeburg Abbrüche hinnehmen mussten und sich damit ungewohnt weit hinten platzierten. Beim Quad-Pulling ging es darum, den Wanderpokal in Deutschland zu behalten, da es den niederländischen Freunden Lysette und Fred schon zwei Mal gelungen war, den Pott zu holen. „Geheimwaffe“ Amadeus Schmidt erreichte den ersten Platz, und so blieb der Pokal in Deutschland. Andere Höchstleistungen gab es auch: die Sektionsrichter und viele fleißige Helfer zeigtenunermüdlichen Einsatz.