Schüler unterstützen „Tafel“

Großrinderfeld. Wie in den vergangenen Jahren riefen die „Tafeln“ in Kooperation mit den Kirchen zu einer besonderen Aktion kurz vor Ostern auf: Schüler aller Schulen wurden gebeten, haltbare Lebensmittel sowie Körperpflegeprodukte für die Tafelläden der Region zu spenden. Mit dieser Aktion sollte vor allem die jüngere Generation darauf aufmerksam gemacht werden, dass es viele Bedürftige und Schwache gibt, die auf die Hilfe der Gemeinschaft angewiesen sind. Die Freiherr-von-Zobel-Schule Großrinderfeld zeigte – wie in den vergangenen Jahren – große Solidarität. „Die Kinder erfuhren hierbei, dass ein Jeder von uns dazu betragen kann, Not zu lindern und auch durch kleine Beiträge Gutes zu bewirken“, so die Verantwortlichen.

Die Organisatoren der Aktion, die an der Schule kistenweise die Spenden, darunter Duschgel, Nudeln, Reis, Mehl und Schokolade, abholten, waren von der großen Spendenbereitschaft der Großrinderfelder Schüler begeistert. Die Spenden kommen dem Tafelladen Tauberbischofsheim zu Gute. Bild: Schule