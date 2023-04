Schönfelder Sportlerfamilie hat sich vergrößert

Schönfeld. Im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung des SV Schönfeld im Sportheim standen Ehrungen und Rechenschaftsberichte.

Nach der Begrüßung im gut besuchten Sportheim durch den Vorsitzenden Andreas Deckert, richtete Ralf Schieß als Ortsvorsteher von Schönfeld ein Grußwort an die Anwesenden. Anschließend wurde mit einer Gedenkminute den vier verstorbenen Vereinsmitgliedern gedacht, die seit der letzten Versammlung im Mai 2022 gestorben sind. Das Protokoll der letzten Generalversammlung wurde durch Schriftführerin Celine Fleischmann vorgetragen. In seinem Tätigkeitsbericht blickte Andreas Deckert zunächst auf die Veranstaltungen und Aktionen im letzten Jahr zurück, die aufgrund des Endes der Corona-Pandemie auch wieder zugenommen haben.

Im Anschluss berichtete er vom Spiel mit dem runden Leder im Herren- und Jugendbereich, wo er besonders die Meisterschaft in der Kreisklasse B und den damit verbundenen Aufstieg in die Kreisklasse A hervorhob. Auch aktuell steht man in der Kreisklasse A an der Tabellenspitze und man könnte, wenn alles so weiterläuft, einen Durchmarsch in die Kreisliga schaffen. Erfreulich auch im Jugendbereich, dass man nach einigen Jahren wieder eine eigene Bambini-Mannschaft melden konnte und seit Herbst letzten Jahres auch wieder ein Kinderturnen anbieten kann, weshalb auch die Mitgliederzahlen stark angestiegen sind.

Christian Meißner trug im Anschluss den Bericht über die Geschehnisse bei der Tischtennis-Abteilung vor.

Aufgrund der Abwesenheit des Kassenwartes Nicolai Nahm wurde dieser ebenfalls durch den Vorsitzenden Deckert vorgetragen und man konnte ein positives Ergebnis im vergangenen Geschäftsjahr erzielen. Die korrekte und zu jederzeit nachvollziehbare Buchführung wurde im Anschluss durch die beiden Kassenprüfer Jens Wydrinna und Dieter Schmitt per E-Mail bestätigt. Nach der einstimmigen Entlastung des Vorstands durch Ralf Schieß führte Deckert die Mitgliederehrungen des Jahres 2023 durch und er freute sich, dass fast alle zu Ehrenden den Weg ins Sportheim gefunden hatten. Zum Schluss bedankte er sich bei den anwesenden Vereinsmitgliedern für ihr Kommen und ihre Aufmerksamkeit und freut sich auf eine hoffentlich weiterhin positive und angenehme Zusammenarbeit. svs