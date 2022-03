Schönfeld: Hecken sollen Biodiversität steigern

Schönfeld. Immer größere Flächen werden in der Landwirtschaft zusammengefasst, um sie kostengünstig zu bewirtschaften. Was auf der Strecke bleibt sind die einstmals landschaftsprägenden Büsche und Hecken zwischen einzelnen Ackerflächen. Dadurch gingen auch Rückzugsorte und Flächen für allerlei Getier verloren und die biologische Vielfalt nahm kontinuierlich ab.

Der kommunale Landschaftspflegeverband setzt sich seit Jahren dafür ein, ehemals bewachsene Flächen neu aufforsten und zu pflegen. Der Erhalt regionaltypischer Kulturlandschaften gehört dabei ebenso zum Spektrum, wie die Pflege schützenswerter Lebensräume und Biotope. „Ehemals geprägt durch die kleinbäuerliche Landwirtschaft, weisen die Trockenhänge des Taubertals und seiner Nebentäler ein vielfältiges Mosaik an orchideenreichen Mähwiesen, bunten Streuobstwiesen, artenreichen Magerrasen, seltenen Wacholderheiden und ökologisch wertvollen Flachlandmähwiesen auf“, weiß Kerstin Lüchow vom Kommunalen Landschaftspflegeverband Main-Tauber zu berichten. „Vielfältige Hecken, alte Trockenmauern, Steinriegel und Kopfweiden sind besondere Landschaftselemente der Region“.

Pflanzaktion

In Zusammenarbeit mit den Kommunen will der Landschaftspflegeverband wertvolle Biotope erhalten oder eben neu anlegen, wie jetzt in Schönfeld auf einer Fläche von etwa 270 Metern. Entlang eines Gewässerschutzstreifens wurde eine Heckenpflanzung mit „autochthonen Gehölzen“, also bereits in der Landschaft vorkommenden Hecken und Büschen im Gebiet „Lerchenrain“ initiiert.

In der freien Natur gelten Hecken als Lebensadern der Landschaft und waren in ganz Europa weit verbreitet, erläutert die Fachfrau. Leider wurde ein Großteil der frei wachsenden Hecken durch Flurbereinigungsmaßnahmen, Intensivierung der Landwirtschaft und Bebauung zerstört, bedauert Lüchow. Umso dankbarer ist sie der Gemeinde Großrinderfeld, dass man nun eine solche Hecke neu pflanzen konnte.

„Diese, wenn auch kleine, Fläche unterstützt uns in unserem Bemühen, die Biodiversität in unserem Gebiet zu verbessern“, erläutert dazu Bürgermeister Johannes Leibold. „Im Biotopverbund wollen wir als Gemeinde der Natur Inseln schaffen, die sich untereinander austauschen können und somit zu einer Steigerung der Vermischung von Tieren und Pflanzen sorgen“, nennt Bürgermeister Leibold ein Ziel der Neupflanzung. Zusätzlich erhält die Gemeinde für ihr Ökokonto noch Punkte, die sie an anderer Stelle bei Baumaßnahmen einsetzen kann.

Durch die Vorgabe der Schaffung eines fünf Meter breiten Gewässerschutzstreifens, wie er gesetzlich gefordert ist, war die bisherige Grasfläche ideal für die Anlage einer neuen Hecke, die sich unmittelbar an eine bestehende Hecke anschließt. So wird ein weiterer Mosaikstein auf der Landkarte als Rückzugsort für seltene und scheue Tiere geschaffen, darunter viele Vogelarten, Igel, Spitzmäuse, Reptilien, Amphibien, Spinnen, Schnecken und Insekten.

Nach Absprache mit dem in der Nachbarschaft anbauenden Landwirt wurden entsprechende heimische Gehölze vom Landschaftspflegeverband ausgewählt und bei der Baumschule Münkel in Hundheim bestellt. Immerhin 126 heimische Wildgehölze sollen für eine möglichst breite Ansiedlung von Tieren und weiteren Pflanzen sorgen, darunter viele Rosenarten, Liguster, Weißdorn, Pfaffenhütchen, Schlehe, Holunder, Haseln und Faulbaum.

Zusammen mit Freiwilligen aus der Gemeinde und dem Nabu Großrinderfeld der Bereich um den Graben in Handarbeit gepflanzt. Mehrere Teams, darunter das Team Nabu, das Team Schönfeld und das Team Vögel, gruben erst 40 bis 60 Zentimeter tiefe Löcher und pflanzten dann die vorbereiteten Setzlinge zusammen mit dem Mutterboden, Dünger und Sand darin ein, wie sie es von Frau Lüchow gezeigt bekamen. In wenigen Wochen will man mit dem regelmäßigen Gießen der Jungpflanzen beginnen, falls es nicht genügend Niederschlag gibt. Diese Aufgabe wird dann vom gemeindlichen Bauhof übernommen, erläuterte Bürgermeister Leibold. Er lobte die freiwilligen Helfer, die sich bei bestem Wetter anstrengten, schnell fertig zu werden. Denn am Ende der Aktion wartete eine Brotzeit unter schattigen Bäumen auf die gesamte Truppe.

Die Gemeinde will noch weitere Flächen dieser Art zusammen mit dem Landschaftspflegeverband anlegen, denn die Natur soll auch in Großrinderfeld weiter zu ihrem Recht kommen.