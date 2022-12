2018 war Schäfer Heinrich bereits schon einmal in der Region – er trat damals beim Maimarkt in Boxberg auf. Nun ist der „Bauer sucht Frau“-Star wieder hier zu Gast: Der SV Schönfeld hat ihn zu seinem „X-Mas-Stadl“ am Freitag, 23. Dezember, in der Schönfelder Halle engagiert.

Mit dabei sind DJ Peter B., Manni Kanone und als Lokalmatadoren die „Würzbuam“.

Das

...