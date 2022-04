Schicksal der Linde in Großrinderfeld noch nicht entschieden

Großrinderfeld. Es war ein sehr emotionales Thema: Wie geht es mit der Linde in der Paimarer Straße weiter? Der Großrinderfelder Gemeinderat fällte in seiner Sitzung am Dienstag in der Turnhalle keine leichtfertige Entscheidung. Stattdessen will man weitere Informationen und einen Kostenvorschlag einholen, bevor es zum Votum kommt. Bisher wurden laut Bürgermeister Johannes Leibild schon 21.000 Euro investiert. Zum Erhalt des Baumes sei ein Stahlgerüst nötig. Die Verwaltung geht von weiteren 20.000 Euro Kosten aus. Laut einem Gutachten kann der Baum aufgrund seines schiefen Wuchses und des Standorts direkt am Graben nicht mehr gefahrlos allein stehen.

