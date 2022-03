Rund 80 Personen sammelten Unrat ein

Gerchsheim. Noch nie waren so viele Helfer und Helferinnen mit dabei beim Umwelttag in Gerchsheim. Unter dem Motto „Mach mit – seid dabei“ organisierte der Obst- du Gartenbauverein Gerchsheim wieder in diesem Jahr eine Aufräumaktion in und um das Dorf. Abfall, Unrat in Hecken, am Wegesrand in bepflanzten Anlagen wurde eingesammelt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Christof Eisele, Vorsitzender des Vereins, durfte 70 bis 80 freiwilligen Helfer, die dem Aufruf gefolgt waren willkommen heißen. Nicht nur Vereinsmitglieder, auch Kinder, Jugendliche, Ortschaftsräte, sogar Mitglieder der Jugendfeuerwehr waren vertreten. Der Vorsitzende war erstaunt und erfreut über die Resonanz, die zum Abschluss mit einer gemeinsamen Brotzeit am Vereinsheim ausklang, natürlich alles unter Einhaltung der 3G-Regeln.

Diese Aktion, die schon zur Tradition geworden ist, trägt nicht nur für weniger Müll in der Umgebung bei, dieser wurde offensichtlich sackweise gesammelt und abtransportiert. Auch ein geändertes Wegwerfverhalten kann so erzielt werden.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Ein Vorstandsmitglied meinte, je länger diese Aktion nun schon läuft, desto mehr könne man betrachten, dass dort, wo man ein sauberes Umfeld vorfindet, die Bevölkerung mehr Skrupel hat, etwas zu verschmutzen oder wegzuwerfen.

Dennoch gab es auch in diesem Jahr viel zu tun. Mit Eimern und Greifwerkzeug ausgestattet zogen die Helfer in kleinen Gruppen los. Erfolgserlebnisse gab’s genug, denn der Müll war auch 2022 nicht zu übersehen. Eine Top-Aktion, die rundum gelungen war.