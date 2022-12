Premiere im Dorfgemeinschaftshaus geglückt

Schönfeld. Zu ihrem 17. Weihnachtskonzert lud der Musikverein Schönfeld in diesem Jahr zum ersten Mal ins Dorfgemeinschaftshaus ein. Da der langjährige Moderator des Musikvereins Schönfeld, Edgar Hufnagel, kurzfristig absagen musste, übernahm Bürgermeister Johannes Leibold spontan diesen Part und führte gekonnt durch das abwechslungsreiche Programm. Die Begrüßung der Musiker übernahm der Vorsitzende Matthias Nahm, der während des Liedes „Hallelujah“ von Leonard Cohen den Einmarsch aller Aktiven kommentierte.

Mit „Tochter Zion“ und „Transeamus usque Bethlehem“ folgten zwei sehr traditionelle, bekannte Weihnachtslieder, vorgetragen vom Musikverein Schönfeld unter der Leitung von Elmar Sührer.

Renate Spiegel erzählte die Geschichte eines Mannes, der einen Weihnachtsmarkt besuchte und nahezu dazu gezwungen wurde, an jedem Stand der örtlichen Vereine, sei es bei den Kameraden der Feuerwehr, den Sportfreunden, den Handwerkern, dem Kindergarten, dem Musikverein und den Freunden vom „Club 0,2“, einen Glühwein zu trinken, obwohl er eigentlich einen Termin mit seiner Frau hatte.

Nun hatte die Musikkapelle Ilmspan unter der Leitung von Heiner Huttner ihren ersten Auftritt mit „der kleinen Bergkirche (Ave Maria)“ von Walter Geiger.

Die Solisten der Musikkapelle Schönfeld, Elmar Sührer und Stefan Schmitt, sangen „Weihnachten in der Bergen“ und „Die weiße Pracht“ von den Amigos. Gerne stimmte Elmar Sührer das „Happy Birthday“ zusammen mit dem vollbesetzten DGH zu Ehren des Geburtstages von Bürgermeister Leibold ein.

Mit „One moment in time“ von Whitney Houston, stellten die Ilmspaner nochmals ihr Können unter Beweis. Mit „Nessaja“ von Peter Maffay und „Wind of Change“ von den Scorpions, spielten die Schönfelder zwei eher moderne, weltliche Lieder, welche vom Publikum sehr viel Zuspruch bekamen. Kurz vor der Pause präsentierten die Ilmspaner mit „Mary´s boy child“ ein international bekanntes Weihnachtslied.

Nochmals sangen die Solisten des Musikvereins Schönfeld „Hymn“ von Michael Jackson und „When you say nothing at all“ von Ronan Keating. Kurz vor der Verabschiedung durch Johannes Leibold und Elmar Sührer, der wieder ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt hatte, gabdie Kapelle mit „Imagine“ von John Lennon und „We are the world“ von Michael Jackson dem Publikum einen guten Grund zu viel Applaus.

Höhepunkt waren die Lieder „Von guten Mächten“ von Siegfried Fietz und das vom Publikum mitgesungene „Oh du fröhliche“ von Johannes Daniel Falk, welche von den Kapellen aus Ilmspan und Schönfeld gemeinsam gespielt wurden. Nach tosendem Applaus wurde noch „Little Amadeus“ von Heinz Rudolf Kunze zum Besten gegeben. mks