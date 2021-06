Pkw brennt völlig aus

Großrinderfeld. Auf der A 81 bei Großrinderfeld stand am Mittwoch ein Pkw in Flammen. Der Fahrer war gegen 12.30 Uhr auf der Autobahn in Richtung Würzburg unterwegs, als er bemerkte, dass sich im Motorraum seines Fiats ein Feuer entzündet hatte.

AdUnit urban-intext1

Der Mann lenkte den Wagen auf den Standstreifen und verständigte die Feuerwehr und die Polizei. Der Mann und sein Beifahrer retteten sich unverletzt aus dem Fahrzeug.

Das Auto brannte aus, bevor die Feuerwehr die Flammen endgültig löschte. An dem Wagen entstand Totalschaden in Höhe von rund 3000 Euro. Die Autobahn musste für die Lösch- und Aufräumarbeiten zeitweilig voll gesperrt werden. Die Brandursache ist bislang unbekannt. pol