Photovoltaik auf dem Rathausdach geplant

Großrinderfeld. Mit dem Umbau des alten Rathauses in Gerchsheim hat sich der Großrinderfelder Gemeinderat schon mehrfach beschäftigt und eine entsprechende Planung der Nachnutzung an den Architekten Tobias Leicht vom Architekturbüro Schmidt & Leicht, Waldbrunn, vergeben. Dieser stellte nun seine Entwürfe in der Gemeinderatssitzung in der Gerchsheimer Turn- und Festhalle vor.

Grundsätzlich wird der alte Ratssaal in einen Versammlungsraum mit einer Größe von etwa 75 Quadratmetern umgebaut. Zusätzlich gibt es noch einen Besprechungsraum, geschlechtergetrennte Toiletten, eine Garderobe und ein Stuhllager. Im ersten Obergeschoss bleibt die öffentliche Bücherei erhalten, ebenso wie die derzeitige Wohnung. Zusätzlich wird es einen Multifunktionsraum geben. Im Dachgeschoss sind zwei weitere Wohnungen mit je 70 Quadratmetern vorgesehen, auf die man aber auch verzichten könnte, wenn die Kosten dem Gemeinderat zu hoch seien oder keine Nutzung zu erwarten ist. Der Zugang in das erste Obergeschoss wird über eine neue, noch zu bauende Treppe an der Nordseite des Gebäudes erfolgen, ein barrierefreier Zugang zum Erdgeschoss erfolgt über eine noch zu bauende Rampe. Die derzeitige Treppe zum Erdgeschoss an der Südseite bleibt aber bestehen, so dass es zukünftig zwei Eingänge gibt. Der Zugang zum Dachgeschoss wird ausschließlich über die innenliegende Treppe vom ersten Obergeschoss aus möglich sein.

Derzeit sei man dabei einen Bauantrag zu erstellen, so Bürgermeister Johannes Leibold, damit man noch weitere Fördermöglichkeiten, wie beispielsweise aus dem Ausgleichsstock, anzapfen kann. Der Gemeinderat befürwortete die Planung.

Ebenso positiv steht man einer Photovoltaikanlage auf dem Rathausdach in Großrinderfeld gegenüber. Die Anlage soll ausschließlich zum Eigenbedarf verwendet werden, so Bürgermeister Leibold. Das Land arbeite mit Hochdruck daran, bis 2040 klimaneutral zu werden. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen allerdings alle, sowohl Private als auch Kommunen, die Möglichkeiten zum Klimaschutz ausnutzen. Eine hervorragende Möglichkeit ist hierbei der Einsatz von Photovoltaik (PV) auf bestehenden Gebäuden. Ab 1. Januar 2022 wird in Baden-Württemberg zur Pflicht, auf allen neuen Nichtwohngebäuden Photovoltaikflächen zu errichten. Natürlich mache dies nicht nur bei Neubauten, sondern auch auf Bestandsgebäuden, wie dem Rathaus in Großrinderfeld, Sinn. Die im Oktober 2021 vom Land verabschiedete Novelle des Klimaschutzgesetzes sieht die PV-Pflicht vom 1. Mai 2022 auf allen Neubauten (zusätzlich auch Wohngebäude) vor, bevor sie ab dem 1. Januar 2023 auch auf Dachsanierungen im Gebäudebestand erweitert wird. „Besonders PV-Anlagen mit Batteriespeicher leisten einen sehr wichtigen Beitrag zur Stabilität und Fortentwicklung der Stromnetze und damit für die Energiewende als solche, entlasten gleichzeitig aber auch die Leistungsspitzen“, formulierte der Bürgermeister. „Als Gemeinde möchten wir uns dem Klimaschutz nicht verwehren und diesen in möglichst verträglicher Form gestalten. PV ist dabei ein Schlüsselbestandteil“. Das sieht der Gemeinderat ebenso. Und so beschloss man grundsätzlich auf dem Dach des Großrinderfelder Rathauses eine Photovoltaikanlage bauen zu lassen. Die Leistung wird etwa 29,7 kWp betragen, die Leistung des Batteriespeichers wird bei 26 kWh liegen.

Angepasst wurden die Verträge mit der katholischen Kirche für den Betrieb der Kindertagesstätten in Großrinderfeld und Gerchsheim. Hintergrund sind das Hinzukommen der Containerlösung für die Kinderkrippe in Großrinderfeld und der Umzug der Kindertagesstätte in Gerchsheim in die ehemalige Dachsbergschule. Die Verrechnungsstelle war auf die Gemeinde zugegangen und hatte die Änderung gewünscht. Hintergrund ist die Erweiterung der Gruppenanzahl.

Wie bereits im Oktober dieses Jahres beschlossen, wird die Vertretungsregelung im Standesamt zusammen mit der Gemeinde Werbach gelöst. Der Gemeinderat ernannte deswegen Tobias Schwarzbach, geschäftsansässig bei der Gemeinde Werbach, ab 1. März 2022 im Rahmen der Personalleihe zum Verhinderungsvertreter der Gemeinde Großrinderfeld.

Gleichzeitig stimmte der Gemeinderat der Ernennung von Marius Greß im Rahmen der Personalleihe zum Verhinderungsvertreter der Gemeinde Werbach zu. Damit ist gesichert, dass immer ein Standesbeamter in beiden Gemeinden verfügbar ist.